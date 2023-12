Cuenta Eddy que hace 25 años los DJ no eran superestrellas o rock star como lo son ahora y en eso tuvieron que ver mucho las redes sociales. “Antes había que trabajar mucho y producir muy bien para ser reconocido. Hoy hay una masificación de la industria”.

A Eddy Karmona le ha tocado vivir toda la transformación de la industria. “ El cambio de hace 25 años acá es muy grande, es significativo, no solo por la parte tecnológica en donde es muy evidente, sino que van más hacia la industria como tal”, le contó a EL COLOMBIANO.

Festejar los 25 años

Eddy va a celebrar este jueves 14 de diciembre sus 25 años con una fiesta que se llama Open to close, “significa que yo empiezo a tocar la primera canción cuando entre la primera persona y termino cuando se vaya la última. Voy a tocar algunas canciones icónicas que han pasado por mi carrera musical, se la estoy regalando a la ciudad porque a mí la ciudad me ha dado mucho”. La cita será en el nuevo club Hi, I’m Sci, en la Calle 10A # 34 - 11.