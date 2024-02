Los artistas más representativos de los corridos tumbados suelen ser hombres muy jóvenes, menores de 25 años y poderosos, por lo menos eso es lo que ostentan en todas sus canciones. Casi siempre se muestran de fiesta, con muchas mujeres, o sino con armas y otros hombres custodiándolos. Se adornan con joyería extravagante, ropa carísima y carros de lujo. Además, repiten como mantra que han conseguido todo lo que han querido. Casi todos, sobre todo a esa edad, quieren eso que ellos ya tienen.

“Dejen de educar a sus hijos para un mundo que no existe ya. Dejen de educar a sus hijos para ser empleados. Dejen hacer a sus hijos lo que les apasiona y no estudiando cosas insignificantes en un mundo tan difícil (...) Yo me cansé del sistema tan viejo y tan perdido en el que estaba estudiando, y me puse a estudiarme a mí mismo, y aquí sigo. La escuela de la vida no falla ni termina”, escribió Natanael Cano, uno de los artistas más populares de este género, en su cuenta de Instagram hace un par de años.

Ese es el discurso de los corridos tumbados. El narcotráfico como estilo de vida. Apostar la vida, por conseguir todo lo que se quiere. La riqueza, el poder. Y es la realidad de muchos mexicanos. Un artículo de la revista Science, titulado Reducing cartel recruitment is the only way to lower violence in Mexico, sitúa al narco como el quinto empleador más grande del país. El estudio estima que los cárteles cuentan con por lo menos, 175.000 miembros.