¿Qué pasará con los shows programados del rapero D4vd tras el cadáver de una joven hallado en su Tesla?

Cuando se confirmó esta semana que el cadáver descompuesto hallado en el Tesla del reconocido rapero estadounidense D4vd pertenece a una joven de 15 años, los comentarios sobre las cancelaciones de sus conciertos comenzaron a esparcirse por las redes sociales (incluyendo su participación en el Esteréo Picnic 2026). Por ahora –según pudo confirmar EL COLOMBIANO, por ejemplo, con el festival Estéreo Picnic– que el artista no se vaya a presentar es solo un rumor y ni su equipo de trabajo ni el rapero, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke, han dado declaraciones sobre el futuro de sus espectáculos.

El artista actualmente se encuentra en una gira por Estados Unidos, cuya próxima parada será este fin de semana en San Francisco y Los Ángeles (viernes y sábado, respectivamente). Tras la noticia del hallazgo del cádaver de la joven Celeste Rivas, ni D4vd ni su manager se han pronunciado, y tampoco se ha anunciado la cancelación de sus shows por parte de organizadores de festivales alrededor del mundo.

Él es David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, joven rapero emergente de Estados Unidos. FOTO: Redes sociales @D4vd

La revista Rolling Stone precisó que incluso, en el momento, no se han realizado arrestos ni se ha identificado a ningún sospechoso “en este desgarrador y enrevesado caso”, escribieron. Puede leer: Karol G sorprendió en Medellín: así fue su aparición inesperada en el Pueblito Paisa Se sabe que el rapero estaba de gira cuando se descubrió el cuerpo, y un representante dijo que estaba “cooperando” con las autoridades, según detalló la revista. Y hasta ahora, D4vd no ha sido acusado de ningún delito.

Lo que se sabe del caso

Cuando se confirmó que el cuerpo coincidía con la joven de 15 años Celeste Rivas Hernández, desaparecida entre febrero y abril del año pasado, la familia de la joven no quiso dar declaraciones, “pero el medio TMZ informó que la madre de Rivas afirmó que su hija había estado saliendo con alguien llamado ‘David’ antes de morir”, precisa la publicación. Los hechos se complican aún más porque todavía no es clara la causa de la muerte de la joven y otro punto clave es el auto Tesla.