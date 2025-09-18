¿Qué pasará con los shows programados del rapero D4vd tras el cadáver de una joven hallado en su Tesla?

Cuando se confirmó esta semana que el cadáver descompuesto hallado en el Tesla del reconocido rapero estadounidense D4vd pertenece a una joven de 15 años, los comentarios sobre las cancelaciones de sus conciertos comenzaron a esparcirse por las redes sociales (incluyendo su participación en el Esteréo Picnic 2026).
Por ahora –según pudo confirmar EL COLOMBIANO, por ejemplo, con el festival Estéreo Picnic– que el artista no se vaya a presentar es solo un rumor y ni su equipo de trabajo ni el rapero, cuyo nombre de pila es David Anthony Burke, han dado declaraciones sobre el futuro de sus espectáculos.