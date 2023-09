Aunque no dijo cuándo, Shakira Mebarak tiene dentro de sus planes futuros el lanzamiento de un álbum musical y hacer una gira mundial. De esta última dijo que espera que sea en 2024 y dejó entrever que su natal Barranquilla estaría incluida.

Durante la charla, añadió que está trabajando en nuevas canciones para el lanzamiento de un álbum musical, del cual ya se conocen 7. La octava será su colaboración con Fuerza Regida titulada ‘El Jefe’.

“Todavía no sé cuándo va a salir el disco. Todavía sigo agregando canciones, sigo tratando. Hay otra (canción) en la que estuve trabajando hace unas dos semanas en Los Ángeles, así que el proyecto sigue creciendo y es como La Sagrada Familia, no acaba de crecer. Pero tengo unas ganas de compartir el resto de la música que me ha inspirado este año y estoy muy feliz con la última canción que viene ahora el 20 de septiembre. Ahí les di un pequeño adelanto, pero hay que escuchar el resto”, dijo la cantautora colombiana.

Un tanto emocionada, afirmó que “es uno de los proyectos que más entusiasmada me tiene, de todos los que he lanzado hasta ahora. Creo que es diferente y tengo mucha anticipación de ver qué pasa, cómo lo recibe la gente”.