La última presentación de Montaner en Medellín fue en el año 2013 y ahora la ciudad será la primera parada de su gira en Colombia. “Los conciertos virtuales son increíbles. Tienen un alcance inconmensurable, fenomenal”, dijo Montaner

a Billboard, pero añadió que “nada se compara con la energía de ver a una audiencia cara a cara”.

Al presentar la gira aseguró que cantará todas las canciones suyas favoritas de sus fanáticos: “si no canto ciertas canciones, mis fans no me permitirán salir del

escenario”.

Por ahora, Ricardo Montaner estaría de gira por Estados Unidos, pero confirmó que pronto llevará su show a Europa y América Latina, incluyendo México, Puerto Rico, Ecuador, Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Colombia en el 2022.

La boletería en preventa incluye 3 zonas de palco, una V.I.P y una preferencia y van desde los 6.380.000 los palcos) hasta 254.000 pesos.