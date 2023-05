“Medellín ha sido de las experiencias más placenteras”: Lila Downs de concierto en la ciudad

Y la música siempre la ha tenido cerca a Colombia, ha cantado con Totó la Momposina, con Juanes, hasta con Esteman. ¿Qué le gusta de la música colombiana, de ese sabor nuestro?

“Que es un universo Colombia en su música. Tiene tanta diversidad y los instrumentos y la manera de expresar la raíz tanto afromestiza como indígena, como los cantos, la poesía de los versos. Yo creo que hay una riqueza muy grande de la que siempre hay que aprender, porque son universos enormes, nuestros países”.

¿Cómo ve, Lila, esta actualidad hoy de la canción folclórica latinoamericana?

“Me emociono, me emociono mucho porque veo mucha gente joven que se fija en las raíces, que está apasionada, aguerrida, con las raíces, que aquí en Oaxaca mismo, nosotros tenemos un restaurante y un foro pequeño, a donde han pasado exponentes de Colombia, de Perú, de Argentina. Y me emociona mucho ver a este movimiento cantautor y también de raíces, que está haciendo cosas de fusión con la música moderna”.

Usted no se ha sometido a las leyes de la industria discográfica, ¿cómo lo ha logrado?, ¿qué consejo le da a los nuevos intérpretes?

“Ahora es más fácil porque no tenemos que estar a merced de estas corporaciones que no tienen la sensibilidad porque son grandes. Aunque la verdad es que yo he vuelto a Sony, los dejé por un tiempo y he vuelto a Sony y me he encontrado agradablemente con un cambio en su mentalidad también, están escuchando más al artista, han hecho una mancuerna justo con esta música regional mexicana, me han apoyado mucho en encontrar a diferentes exponentes del género y eso, pues, ha sido lo que debe ser. Como debe ayudar la disquera. Pero mucho tiempo yo batallé en contracorriente, riéndose del folklore. Yo seguiré batallando hasta mi muerte, porque miremos esas raíces”.

La música para usted ha sido celebración de la vida, sanación. Sabemos que está atravesando un duelo particular, ¿cómo está Lila hoy?

“Hoy ha sido un buen día, ayer no lo fue, chillamos bastante, lloramos mucho, a moco tendido. Pero bueno, así es la vida”