Cómo ver en Colombia el concierto benéfico de Lady Gaga, Maluma y Billie Eilish

Se llama One World: Together at home, Un mundo: Juntos en casa en español. Y es el gran evento que prepara la Organización Mundial de la Salud y Global Citizen junto a estrellas como Lady Gaga (una de sus precursoras), Maluma, J Balvin y Billie Eilish.

Este primer festival virtual se podrá ver en Colombia por el canal E! Entertainment el próximo sábado 18 de abril a las 10 de la noche.

One World: Together at Home tiene como objetivo celebrar los heroicos esfuerzos de los trabajadores de la salud y apoyar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha para poner fin a la pandemia.

Lady Gaga es la curadora artística del gran evento digital que tendrá presentaciones exclusivas de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

El programa de dos horas será liderado por un trío de anfitriones de lujo: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert e incluirá actuaciones de los artistas más aclamados del mundo con promesas multimillonarias al Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS.

Cuentan desde el canal que la transmisión presentará entrevistas con expertos de la OMS, “así como historias de los héroes trabajadores de la atención médica de primera línea de todo el mundo; su coraje y sacrificio son un recordatorio de la urgencia de este momento”.

En la página web de Global Citizen hay información constante de este evento y también dan opciones para escucharlo en línea.