Los que sí salieron a cantar fueron sus teloneros, quienes al parecer tampoco sabían que el protagonista del show central no se presentaría. Banda MS, Jerry Rivera, Jessi Uribe, John de la Torre, DJ Agudelo 888, Luis Alfonso y DJ Morro hicieron sus presentaciones, pero cuando el público, en medio del fuerte aguacero que cayó en la noche del sábado y la madrugada de este domingo, se preparaba para escuchar al artista mexicano, recibió la noticia por parte de la organización: Nodal no llegó, ni siquiera, a Medellín.

“Mi gente de Medellín, este video es para disculparme con todos ustedes porque el día de hoy me es imposible estar ahí para cantarles. He intentado llegar a medallo de toda las maneras posibles, no he podido. Tomé dos aviones diferentes, hubo dos fallas técnicas y el clima no estuvo a nuestro favor, espero comprendan que todo esto se salió de nuestras manos, de nuestro control”, se le escucha decir al cantante.

Y agregó: “Estaba muy emocionado por llegar a cantarles y llevarles una noche inolvidable y que también ustedes se llevaran una noche inolvidable. Desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon”.

Mientras tanto, en el Atanasio el público, furioso por lo sucedido, empezó a chiflar a la organización, que para menguar el disgusto prometió un concierto gratis con el mismo artista para reparar el imprevisto.