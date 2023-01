Del reguetón a lo tropical

Christian recuerda con emoción cómo esa primera oportunidad de hacer música por cuenta propia se dio aquí en Medellín con Elliot “El Mago de Oz”, “Me lancé, fue la primera vez que me monté en un avión solo y llegué a Medellín, aquí comenzó todo, por eso Medellín es una tierrita especial para mí”.

El reguetón fue lo primero, “yo mismo me grababa, yo mismo hacía todo, pero me crié en lo tropical, papi es salsero merenguero, mi otro hermano escucha rock, el otro reguetón, me crié con esa mezcla de géneros”, entonces eso con lo que creció fue más fuerte que la tendencia juvenil y empezó a cambiar de rumbo, “soy músico, no puedo negar mi sangre y salió este proyecto que obvio es tropical pero tiene sus toques medio urbanos, es un híbrido”.

Su padre fue el primer ejemplo de que la música y la vida no se pueden separar, sacó su familia adelante gracias a su talento. Desde muy joven José R. Bosque (su papá) comenzó a tocar con bandas grandes, el timbal, la conga, la güira, pura salsa y merengue en la isla del encanto y por eso “a mí me fluía más este género, los instrumentos, me lo estoy disfrutando un montón y mi familia, obviamente, se lo goza”.