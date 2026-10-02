BTS ya tiene larga fila en El Campín: 400 fans esperaron toda la noche

El estadio El Campín de Bogotá recibe este viernes 2 de octubre el primer concierto de BTS en Colombia. El grupo surcoreano, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, se presenta esta noche y vuelve mañana, sábado 3 de octubre, dentro de su gira mundial Arirang. El show comienza a las 8:00 p.m., y las puertas abren a las 4:00 p. m. Se esperan más de 53.000 personas por función, con las dos fechas agotadas.
Para muchos seguidores, la espera no empezó hoy. Desde la noche del jueves 1 de octubre ya había gente haciendo fila frente al estadio, a pesar de que se había anunciado que no estaba permitido acampar. Desde allí, una asistente contó que los dejaron pasar temprano por los filtros de seguridad y que los estaban atendiendo bien: “Es muy seguro y nos están dando agua”.