BTS ya tiene larga fila en El Campín: 400 fans esperaron toda la noche

El estadio El Campín de Bogotá recibe este viernes 2 de octubre el primer concierto de BTS en Colombia. El grupo surcoreano, una de las bandas de K-pop más populares del mundo, se presenta esta noche y vuelve mañana, sábado 3 de octubre, dentro de su gira mundial Arirang. El show comienza a las 8:00 p.m., y las puertas abren a las 4:00 p. m. Se esperan más de 53.000 personas por función, con las dos fechas agotadas. Para muchos seguidores, la espera no empezó hoy. Desde la noche del jueves 1 de octubre ya había gente haciendo fila frente al estadio, a pesar de que se había anunciado que no estaba permitido acampar. Desde allí, una asistente contó que los dejaron pasar temprano por los filtros de seguridad y que los estaban atendiendo bien: “Es muy seguro y nos están dando agua”.

Los asistentes con paquete VIP podrán entrar desde las 3:00 p. m., y el resto del público desde las 4:00 p. m. Los organizadores recordaron que no se permiten armas, objetos cortopunzantes, comida ni bebidas de afuera, cámaras profesionales ni bolsos de más de 30 por 30 centímetros. Sí se puede ingresar con el celular, con el light stick oficial (el bastón luminoso que llevan los fanáticos) y con ropa para la lluvia. Por los tiempos de revisión, la Secretaría de Movilidad pidió llegar con anticipación.

Un escenario que no se parece al de otras ciudades de la gira

El escenario de Bogotá, una plataforma de 360 grados, sería distinto al de otras ciudades de la gira. Según imágenes del montaje que circulan en X, no tendría las pantallas laterales en forma de X que sí se vieron en otros países, sino una pantalla central. La organización no ha confirmado ese cambio. Un video de un seguidor, grabado desde una vivienda cercana al estadio, muestra esa pantalla durante la prueba de sonido de ayer, pero ningún medio ha verificado desde qué puntos se ve ni si el sonido llega hasta allí; por eso, quienes no tengan boleta no deben dar por hecho que podrán seguir el concierto desde el exterior.

Mientras tanto, el movimiento de los fanáticos ya se siente en las calles. Pulzo reportó congestión en las calles 53 y 63 y en las carreras 30 (avenida NQS) y 24. Desde las 9:00 a. m. de hoy rigen restricciones adicionales en la diagonal 61C, entre la NQS y la carrera 24, y en la transversal 28, la carrera 28 y la calle 53B bis. La calle 57A sigue cerrada entre la NQS y la entrada norte del parqueadero del estadio. Estas medidas se mantienen hasta las 6:00 a.m. del domingo 4 de octubre, y 150 uniformados, entre agentes de tránsito y policías, regulan la zona. TransMilenio opera con normalidad y, desde las 10:00 p. m., habrá ocho rutas especiales desde las estaciones Campín-UAN y Movistar Arena hacia los portales Norte, Sur, 80, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado y Américas. Anoche se puso a la venta una nueva serie de boletas por Ticketmaster Colombia, según reportó la cuenta MusicTrends, que calculó más de 30.000 personas en la fila virtual, una sala de espera en línea que asigna turnos para que el sitio no se caiga. Hasta el momento no se conoce cuántas boletas se vendieron ni si quedan disponibles. Las funciones de Bogotá hacen parte de la gira mundial Arirang, que recorre 34 ciudades de cinco continentes y se extiende hasta marzo de 2027. Después de El Campín, el grupo seguirá su recorrido por Suramérica con tres conciertos en Lima, los días 7, 9 y 10 de octubre. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: