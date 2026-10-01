BTS llega a Bogotá para su concierto y es recibido como huésped de honor

BTS llegó a Bogotá el miércoles 30 de septiembre para sus conciertos del viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el estadio El Campín, donde se espera a más de 53.000 personas por función. La llegada al aeropuerto El Dorado fue escalonada: dos integrantes aterrizaron en la mañana desde Estados Unidos y los otros cinco lo hicieron más tarde, desde Corea del Sur. El grupo viene acompañado por más de 150 personas entre equipo técnico, producción y logística, y tiene habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes.
BTS es una banda surcoreana de pop integrada por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook. Debutó en junio de 2013, ha sido nominada cinco veces a los premios GRAMMY y desde 2020 acumula seis sencillos número uno en el Billboard Hot 100, la lista de las canciones más populares de Estados Unidos. En 2020, la revista TIME la nombró “Entertainer of the Year”. Sus seguidores se conocen como ARMY. Los siete regresan a los escenarios tras cumplir el servicio militar obligatorio de Corea del Sur con la gira Arirang, que presenta su álbum del mismo nombre. La gira suma 88 shows en 34 ciudades de 23 países, y Bogotá abre su etapa sudamericana.
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