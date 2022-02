“Un día en el colegio dije que me iba a poner Blessed (bendición) y que iba a ser cantante, ese día me tatué la cara y ahí dije que la música era mi camino. Yo trabajaba en la Mayorista y mi único pensamiento era conseguir plata para la música”.

“Es lo que soy yo, lo que represento, el lugar de donde vengo, eso es lo que más me ha ayudado en mi carrera y eso es lo que me mantiene concentradito en mi trabajo”.

“El éxito no tiene por qué cambiarlo a uno, gracias a Dios mi mamá me crió muy bien y gracias a eso lo único que sumo son logros para mi carrera. Lo que estoy viviendo siempre lo he soñado, quiero ser una persona más influyente”.

Ryan Castro

¿Por qué aceptó hacer este remix?

“La canción estaba muy pegada, es un tema muy duro de Blessd. Nos volvimos a encontrar después de un par de inconvenientes profesionales que tuvimos hace un tiempo, volvimos a hablar, él me ofreció el remix y me sumé al proyecto”.

¿Qué proyectos tiene para este 2022?

“Si Dios quiere sacar mi álbum El cantante del Ghetto, también viene en febrero mi gira por Europa. La idea es recorrer el mundo, ya en Colombia somos los artistas número 1”.

¿Cómo se conecta con la ciudad, con sus raíces?

“Siempre trato de estar en el barrio, a pesar de que consiga cosas materiales me gusta estar con mi gente del barrio Pedregal, en el Norte de la ciudad, yo siempre me mantengo allá tranquilo, conectado con mis raíces, mis inicios”.

¿Qué tan complejo es que sus canciones, que son tan locales, suenen por fuera de Medellín?

“Nosotros (con Blessd) hacemos la música para que la escuché el mundo, pero nace desde el barrio, son historias reales, que pasan en las esquinas, con las que la gente se identifica y eso hace que se vuelva mundial”.

¿Han tenido problemas por ser tan explícitos?

“Uno tiene límites para que la gente no se le venga encima, pero yo realmente digo lo que quiero, por eso escogí la libre expresión para contar mi vida y mi historia. En el camino de la música uno es prudente y lo hace con respeto. El reguetón es muy criticado por las letras, pero yo he escuchado canciones groseras en vallenato, rock, bachata y música popular, pero siempre se le vienen encima es al género urbano. La gente tiene que entender que el reguetón es para el baile, no para la reflexión”.

¿Usted comenzó cantando en los buses, siempre creyó llegar tan lejos?

“Comencé desde cero, de tener que cantar gratis, de no tener plata para grabar, de producir yo mismo los temas, estuve durante tres o cuatro años cantando en los buses de Circular Sur ganándome la vida, pero nunca desistí. No he sido un pelado de vicios, ni de drogas ni de alcohol, hacía dinero y tenía para comer, para vestirme, para ayudar a mi familia, hasta que se me dio la oportunidad de grabar y lanzar mi carrera”.

¿Cómo es su relación con Karol G y J Balvin?

“Superbonita, trato aprender mucho de ellos, porque llevan mucho tiempo y son muy exitosos, son unas superestrellas. Lo que hago es aprender de ellos, del negocio, de cómo asimilan la fama y manejan el dinero. Son superparceros, agradecido con la oportunidad que me han dado”.