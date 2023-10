no importa cuantos álbumes saque BAD BUNNY que este seguirá siendo su mejor tema pic.twitter.com/ATFMIReYDK

En el tema Los Pits hace referencia a Shakira y a la canción Bzrp Music Sessions, Vol. 53, en la que modificó el famoso estribillo “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” por “Ahora los hombres lloran, sí, pero sin parar de facturar”.

Dákiti es su tema más reproducido en la aplicación, con más de mil millones, y a esta le siguen I Like It, Me Porto Bonito y La Canción.