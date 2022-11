¿Qué recuerdos tienen de Medellín y su público?

JV: “Medellín es una ciudad muy especial para mí. Estuve casado ocho años con una paisa y esa paisa me acompañó en la parte en la cual Bacilos se convierte en una banda internacional. Ir a Medellín tenía una cantidad de peso emocional, por miles de razones, y era tocar un poco en casa, una ansiedad tremenda de hacer algo perfecto porque iba a estar ahí la familia política con la que había una relación muy especial. Por alguna razón, por ocho años de mi vida yo nunca volví a Bogotá, es más ni siquiera volví a Quito que fue donde crecí. Mis viajes al sur eran un vuelo a Rionegro, por casi una década, entonces era muy local. Cuando he vuelto a Medellín me da muy duro, ya no estoy casado con la paisa, ya no lo veo desde adentro, me quedan mis amigos y ella también es amiga mía, pero entonces tiene ese matiz, es un poco curioso”.