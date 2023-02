El “Muñeco Zed” hacía movimientos robotizados y su maquillaje era tan trabajado que pasaba desapercibido como ser humano y se camuflaba como muñeco: le ayudaban el pantalón, las camisas de colores, los tirantes, los zapatos y el corbatín. “Los movimientos que hacía eran únicos, no creo que alguna persona los pueda imitar. Era un personaje único y muy querido en Medellín”, manifestó uno de los comerciantes de este pasaje. Este personaje llevaba 15 años como artista callejo en el Centro, casi que desde que arribó a la ciudad: nació en el departamento del Tolima y llegó a vivir a Medellín a los 15 años. “Desde el colegio siempre me destaqué por participar en todo, ahí fue que descubrí que tenía el talento para ser artista. En lo que más participaba era en concursos de baile y teatro”, le dijo al periódico Q’hubo el 11 de julio del año pasado. Vivía en una habitación en Ayacucho: allí tenía la cama, el maquillaje, la ropa y un bafle. No más. Vivía solo. En el Centro se hacía siempre en la esquina del Astor, ahí en Junín.