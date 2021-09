Falleció Michael K. Williams, famoso actor de la serie The Wire

Viola Davis, Mariah Carey, Spike Lee, Taraji P. Henson o Jeffrey Dean Morgan fueron otras de las voces del cine y la música que acudieron a las redes para reflejar su tristeza por la muerte del actor.

Williams saltó a la fama como el carismático ladrón y narcotraficante Omar Little de The Wire, una de las series más prestigiosas de la historia de la televisión en Estados Unidos.

Con una habilidad innata para salirse con la suya y un ingenio fuera de lo común, Omar Little, que además era homosexual en un ambiente muy machista, se convirtió en uno de los personajes más destacados (y temidos) de este monumental drama televisivo creado por David Simon y que exploraba de forma minuciosa todos los rincones de la ciudad de Baltimore (EE.UU.).

Al margen de The Wire, el intérprete tuvo una notable trayectoria en la pequeña pantalla con papeles en series muy apreciadas como Boardwalk Empire (2010-2014), The Night Of (2016) o When They See Us (2019).

También se dejó ver en cintas como 12 Years a Slave (2013) o en la película para televisión Bessie" (2015).

Una de sus últimas producciones fue Lovecraft Country (2020), una ambiciosa serie de HBO que combinaba las turbias fantasías del escritor H.P. Lovecraft con la reflexión sobre el racismo a los negros en EE.UU.