“Cocinero no profesional”, escritor, investigador y columnista de diarios como EL COLOMBIANO, Julián falleció este lunes en Medellín tras una compleja enfermedad.

“Observé más de 150 productos —que no recetas— de auténtica calidad gourmet y apoyado en ellos, dos años más tarde me aventuré en el montaje de una cantina-cocina que nombré ‘Queareparaenamorarte’ y cuyo lema era ‘Cocina criolla de dedo parado’. Fueron 10 años de éxito, en los que me visitaron estrellas como Anthony Bourdain, Ferrán Adrià y Joseph Rocca, le contó a Colprensa acerca de este momento.

“Cuando Julián Estrada llegó a la universidad en 1975 a estudiar antropología y entendió de lo que estaban hablando se dijo: ‘Qué raro, hablan de todas las manifestaciones de la cultura pero no se menciona a la cocina? Antropología del universo culinario fue su tesis y hoy es una categoría académica para pensar las cocinas ancestrales”, recuerda el periodista gastronómico Lorenzo Villegas.