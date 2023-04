Mike Bahía dice que no le interesa ser un artista masivo

Mike Bahía lanza este jueves su álbum Contigo con el que completa la trilogía que lanzó en 2019 con los trabajos musicales Navegando y que luego siguió con Contento.

Es un trabajo musical, como él mismo lo dice, a su nicho, a las personas que han acompañado su carrera. Son 12 temas, entre los que hay una salsa, El Egoísmo, dirigida a su ciudad natal, Cali.

También incluye los sencillos previamente lanzados como La Falta, De qué manera y, por supuesto, no podía quedar por fuera una canción al lado de su compañera de vida, Greeicy Rendón, una bachata que lleva por título Mi Pecadito.

Mike Bahía habló, desde su casa en el Oriente antioqueño, con EL COLOMBIANO acerca de este lanzamiento y su vida profesional y personal.

¿Cómo va en el proceso de aprendizaje de ser papá?

“Feliz, estoy en una etapa en la que siento que ya le cogí el tiro a la vuelta, ya cumplió el primer añito, ya se lo disfruta uno muchísimo más, es una etapa muy bonita de mi vida que ha despertado unos sentimientos diferentes en mí y siento que me ha hecho mejor persona y justo en ese proceso aparece este álbum”.

A propósito del disco, ¿por qué el título Contigo?

“Hace parte de la trilogía que comencé en 2019 a partir de la frase ‘navegando contento contigo’. Ya había salido Navegando y Contento. Este tercer disco es el en que más quiero hacer énfasis porque es un trabajo en equipo, una canción no se hace sola, ni desde la composición, la producción, la mezcla, la grabación o la promoción.

Me parece muy bonito que sin importar lo que pase con este álbum está hecho contigo, con la persona con la que me está leyendo, con la que me sigue y oye mis canciones, siento que eso es lo más bonito de mi carrera que siempre es en equipo”.

¿Cómo fue el proceso de composición y trabajo de este trabajo?

“Siguiendo el ritmo acelerado de lanzamientos que hoy tiene la industria, en el que uno tiene que entrar de alguna manera, me obligó a correr un poco más de lo habitual, pero llegó un momento en el que decidí hacer un alto y descubrí que me hacía falta música alegre y así aparece el tema El Egoísmo, una salsa que quería regalarle a mi ciudad (Cali), porque quiero que la gente sepa de dónde vengo y no podía dejar pasar una Feria de Cali más sin lanzar algo pensando en la ciudad y hoy es mi canción más escuchada.

Luego lancé Mi Pecadito, una bachata pensada en la gente que va a mis conciertos”.