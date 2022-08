Esto es lo que buscan María del Pilar Valencia, Julián Maya y Marcela Fernández, tres amigos creadores del “Match Literario”, un evento que mañana tendrá su primera edición a las 4:00 de la tarde en Medellín. El lugar exacto no lo revelarán los creadores, porque hay que inscribirse.

No lea solo. Encuentre a su match literario que andará por ahí en la ciudad sin saber muy bien por qué tiene que leer siempre en soledad. A veces hace falta una conversación para compartir la alegría o la desilusión de un final, o hablar sobre qué será de la vida de los personajes de algunos libros.

Ahora esperan que otras personas puedan tener lo mismo que ellos encontraron: amigos para salir a conversar de libros, o de cualquier cosa. Conocer al otro lector y de paso, otros autores y géneros literarios. O en realidad, hablar de lo que se quiera.

No hay que ser un crítico literario para asistir a este encuentro. Pueden incluso ir algunos que todavía no tengan ese hábito de la lectura, pero quieran empezar y no saben cómo.

El Match Literario, en su primera edición, será un encuentro para conocer a otros lectores y generar una comunidad de amigos afines a los gustos.

El evento literario

Las 30 personas inscritas en Match Literario lo hicieron por el Instagram @matchliterarioco, con un valor de $70.000 por persona.

Se conocerán a través de actividades dirigidas para generar conversaciones sobre temas que nunca hacen falta en una charla literaria: ¿cambiaría el final de un libro?, ¿qué piensa de este personaje?