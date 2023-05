Aprenda cómo elegir el mejor alimento para su animal de compañía

Hacerse cargo de un animal de compañía implica suplir todas sus necesidades, siendo la alimentación la que mayor atención requiere, pues tiene las funciones básicas de crecimiento, sostenimiento y metabolismo, es decir, la alimentación es la base de la salud física, mental y emocional de los perros o de los gatos, así como del resto de especies del planeta.

Por lo que, según explica Fredy Alberto Manrique López, médico veterinario especialista en comportamiento clínico animal, los efectos negativos que puede tener sobre ellos darles concentrados de mala calidad pueden llegar a generar un déficit en los nutrientes necesarios, generando delgadez extrema u obesidad, un pelaje en mal estado, una absorción inadecuada de los nutrientes, problemas inmunológicos, y de forma crónica, puede desencadenar algún tipo de cáncer, de diabetes o problemas hepáticos.

En ese sentido, “es importante considerar no suministrar huesos, comida en mal estado, cruda o de marca no reconocida, por lo que se debe revisar que el alimento que vamos a comprar tenga registro ICA”, añade Manrique López. Además, es importante tener en cuenta que en función del precio existen diversas calidades y condiciones como su edad o su estado de salud, porque algunos pueden estar enfocados a animales que padecen alergias, problemas comportamentales, renales, del hígado o metabólicos, por ejemplo, aunque de ser así, lo más recomendable es consultar a su veterinario de confianza.

Entonces, para seguir una ruta en la elección de la alimentación hay que seleccionar primero la etapa fisiológica del animal (si es cachorro, adulto o geriátrico), coincide la médica veterinaria con especialización en gastroenterología y nutrición clínica, Natalia Gil, y lo siguiente es revisar la tabla nutricional: “Lo primero es saber leer una tabla de ingredientes para poder saber si me están vendiendo un buen producto o no y por ende también saber por qué es más costoso o por qué no, ya que ‘más caro’ no necesariamente significa ‘mejor’”.

Normalmente, según detalla Gil, una tabla nutricional debe listar, por regulación, los ingredientes que contienen de mayor a menor cantidad. Entonces, si en la tabla lo primero que aparece es “Pollo”, significa que el ingrediente que mayor presencia tiene en ese alimento es el pollo. “Idealmente, lo que más necesitan nuestros perros o nuestros gatos es proteína, sobre todo los gatos que son carnívoros, los perros son omnívoros, es decir, que no dependen al 100% de la proteína de origen animal, es decir, la necesitan, pero también necesitan carbohidratos y ácidos grasos”.