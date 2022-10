Ganarse el puesto

En la presentación de Royalty Récords expresó que tanto Paulina como Abril deben hacer el camino, llevar el proceso, “que no vayan a creer que nos vamos ir los tres de gira por todo el mundo, se lo tienen que ganar”.

Expresó que quiere “recortarles” un poco el camino, pero que deben hacer la tarea, “nada es regalado, cada una se tiene que ganar su lugar”.

Maluma dice que quiere aportarles a Abril y Paulina toda la experiencia que ha cosechado en los diez años que lleva de carrera.

Sobre cuándo saldrán las primeras canciones no quiso aventurar fechas, solo precisó que están trabajando mucho y que ahora el problema es de él, “escoger entre tantas buenas canciones las que le vamos a presentar al público.

FRASES DE MALUMA

1. “Me siento muy identificado con lo que las dos hacen artísticamente, cuando comencé en la música solo quería hacer reguetón, mis primeras canciones fueron muy urbanas, pero después de que lancé ‘La temperatura’ me cambió toda la perspectiva y me di cuenta de que no me podía quedar solo en el reguetón”.

2. “Quería hacer un evento especial para mi ciudad, ya habíamos tenido la oportunidad de hacer algo en Miami, en los Latin Billboard, pero sentía la necesidad de hacerlo también en Medellín, en la ciudad que las vio crecer a ellas y a mí, por eso quisimos hacer este evento”.

3. “Esto me recuerda mis inicios, porque pocas personas creían en mí y ciertos personajes me dieron la oportunidad. Yo quiero estar cerca de ellas y darles ese impulso que necesitan para ser cantantes. Ellas están haciendo mucha música, hay muchas canciones que me tienen contra la espada y pared para escoger”.