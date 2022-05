“Vivía en Envigado con mi mamá y mi hermana y yo estaba en el comedor haciendo tareas, me faltaba un año para graduarme, y siempre ponía la emisora Energía con la ilusión de algún día escuchar mi canción y ese día justo la pusieron. Ese día entendí que el sueño era posible”, reveló el músico de 28 años.

“Cierro un capítulo y abro otro. Ahora quiero convertirme en una persona que ayude a crear sueños, que ayude a la comunidad y a otros artistas, algo que he venido haciendo de manera directa e indirecta”, confesó el artista en entrevista exclusiva con EL COLOMBIANO.

“Me encanta hacer cosas diferentes, para cantar un reguetón que sea exitoso tenemos más o menos la fórmula, lo venimos haciendo por años y sabemos cómo lograrlo, pero me gusta ser atrevido y apostarle a cosas diferentes y no seguir el mismo camino de siempre”, habla Maluma sobre su estilo musical.

El trabajo conjunto con colegas de mayor reconocimiento en ese momento. La primera con la que grabó fue con Thalia con la que en 2016 lanzó Desde esa noche , sin embargo fue el tema Chantaje , con Shakira, en 2017, el que puso su nombre en la mira de artistas no solo del reguetón, sino de otros géneros musicales.

3. La moda internacional

No solo en la música se habla de Maluma, sino que en el mundo de la moda su nombre ha alcanzado gran reconocimiento.

Ha trabajado con marcas como Louis Vuitton, Calvin Klein, Dolce & Gabbana, Balmain, Adidas y, más recientemente, la firma australiana de accesorios Quay, para la que ha diseñado toda una gama de gafas de sol.

Ha estado presente en la Semana de la Moda en París, Milán y Nueva York.

También ha sido embajador de marcas de lujo como Versace y codiseñador una línea especial de la mano de Balmain.

En marzo de este año presentó su primer colección de fragancias denominada Royalty by Maluma The King and Queen Collection, compuesta por cuatro fragancias tanto para hombre como para mujer, inspiradas en piedras preciosas.