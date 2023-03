La Reina, el homenaje de Maluma para la mujeres diversas y resilientes

Infortunadamente, por compromisos musicales, Maluma no pudo estar en Medellín en el estreno del videoclip.

“Esta bonita canción la escribieron en un campamento musical y me llegó como caída del cielo, porque hace tiempo quería hacer un homenaje a la mujer. Para mí, lo más importante de esta canción era que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran ellas y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas, “ expresó Maluma durante el rodaje del video de La Reina.

Además de ellas dos, participan mujeres indígenas, con síndrome de down, vitiligo, obesidad y enanismo, así como una joven que superó el cáncer en cuatro oportunidades y perdió sus dos senos, y una mujer que fue atacada con ácido en su rostro.

Al evento en el Mamm además de las 17 mujeres protagonistas del video, sus familiares y medios de comunicación, estuvieron presentes la mamá, abuela, tía y hermana de Maluma, que no pudieron ocultar las lágrimas y la emoción tras ver el resultado de este proyecto.

Lea también: Alejandro Fernández cambia radicalmente la letra de la ranchera “´Mátalas”

“Las sensaciones son todas positivas, hay mucha sensibilidad, me parece que Juan Luis (Maluma) logró gracias a este canción sensibilizarnos ante una realidad de la que no podemos ser ajenos, que pese a las diferencias lo que importa es lo que somos y hacemos por el otro. Me siento feliz y orgullosa de que él sea vocero de nosotras y que de cierta manera nos represente y nos permita alzar la voz”, comentó Manuela Londoño, hermana del artista.

El estreno mundial del video será este jueves 9 de marzo, a las 10:00 de la mañana, a través de todas las plataformas.

Las protagonistas