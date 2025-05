Habrá segundo concierto de Formell & Los Van Van en Medellín

Son Havana cumple 15 años y no se guarda nada para la celebración. La fiesta, que se hará dos días seguidos, a petición del público –el viernes 6 y sábado 7 de junio– en el sitio de Eventos The Green Club, estará comandada directamente desde La Habana por Formell y Los Van Van de Cuba.

En 1999, cuando celebraban su cumpleaños número 30, fueron ganadores del premio Grammy por su álbum Llegó Van Van.

A Medellín no vienen a tocar desde el 2010, así que estas dos presentaciones programadas no solo celebran los 15 años de Son Havana, sino el regreso de la orquesta que no venía a la ciudad desde que el bar abrió por primera vez en Medellín.

Son Havana, la revolución de la rumba, abrió por primera vez sus puertas el 3 de junio de 2010. Su propósito desde entonces ha sido brindarle al público un sitio donde los grandes protagonistas sean los bailadores y la música en vivo. En octubre de 2021, después de la pandemia, abrieron su segunda sede en El Poblado.

En estos 15 años de trayectoria, Son Havana se ha posicionado como uno de los bares salseros más reconocidos y visitados en la ciudad. Por eso, la celebración será por todo lo alto.

Las boletas se pueden adquirir en Son Havana de la 73 y en La Bodeguita Havanera. Solo hay boletas disponibles para la fiesta concierto del sábado 7 de junio.