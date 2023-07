“A la poesía la están enterrando desde que yo me conozco”

Homenajeado con el premio Erato —otorgado por un colectivo cultural de Sabaneta—, Darío Jaramillo Agudelo habla despacio y con voz grave. A lo largo de su vida ha escrito ensayos, novelas, prólogos, pero su nombre siempre ha estado enlazado con versos que celebran la carne y el alma del amor. En uno de esos poemas, Darío amenaza y promete la escritura de un texto que no tenga los tópicos sentimentales al uso —tan difundidos por los boleros y las baladas—, pero que sea una experiencia sensorial. Dice: “Sin comparaciones, sin metáforas, algún día escribiré un poema que huela a ti”. Es decir, un poema que no sea poema sino pieles brillantes y narices curiosas.

Repito: Darío ha escrito ensayos, ha hecho antologías, ha redactado novelas. Y, sin embargo, en los recitales la gente le pide leer los versos de Poemas de amor, un libro publicado en 1986. Aunque al principio conduje esta entrevista por el camino de su libro Poesía colombiana, una antología de sus textos hecha por un tercero, al final volví al tema del poema amoroso. Darío atendió con paciencia las preguntas mientras a su alrededor los asistentes a un almuerzo en su honor orbitaban a la espera de una foto, de un autógrafo, de un apretón de manos.

Le puede interesar: El cielo perdido de Juan José Hoyos

En la poesía colombiana es muy normal que los poetas escriban sobre poetas. En su más reciente libro hace usted un balance de la historia de la poesía colombiana...

“Ese libro resultó porque un tipo muy dedicado, que se llama Darío Rodríguez, hizo la compilación y fue el que investigó todo y resultó esto. A mí mismo me impresionó ver un montón de cosas que yo había escrito. Como el libro reúne un trabajo de cuarenta años o más da cuenta de un montón de Daríos que pertenecen a otras épocas. Ahora, mirado como conjunto, como balance, resulta curioso. El libro se organizó de forma cronológica y quedaban faltando unos pocos nombres como para completar una historia de la poesía colombiana.

El libro es una antología de unos prólogos de obras de muchos de los poetas que están ahí y de ensayos que yo hice en su momento. Alguien recogió ese material y se volvió el libro. Lo que te quiero decir es que no hubo una voluntad del libro, sino que son textos que coinciden en el tema y a alguien se le ocurrió la idea de reunirlos, de juntar todo lo que yo hice sobre un tema”.

¿Ha cambiado su opinión sobre algunos de los autores?

“Bueno, no lo he releído todo. No soy muy lector de lo que yo he hecho. Pero sin duda que uno va cambiando de opinión. No es tanto eso lo que me preocupa del asunto, lo que me preocupa es haber sido injusto. Y de seguro fui injusto. No voy a contarte con quiénes lo fui pero sí lo fui”.

Y una de las injusticias de todo panorama es la gente que se queda por fuera...

“Exacto. Me lo he preguntado varias veces: ¿qué poetas habría que meter ahí para volver este libro una historia de la poesía colombiana? Y lo que haría falta serían los últimos poetas. Me hubiera gustado mucho escribir sobre María Gómez Lara, que me parece una gran poeta, una chica muy joven que apenas está comenzando su andar por la poesía. Es menor de 40. Tal vez lo que me haría falta sería eso: los menores de 40, donde hay varios poetas muy interesantes”.

Hace años hizo un panorama de la crónica en Latinoamérica. Hace parte de su espíritu ser un antologista...

“Antologías he hecho un montón. La de la crónica fue un trabajo muy largo, me demoré muchos años. La mentira oficial que he dicho es que leí más de 2.000 crónicas. Pero yo en realidad, no sé cuántas. Fueron muchas. Y en un momento en que todavía no estaba el auge que ha tomado después ese género. Esa antología se llama Antología de la crónica latinoamericana actual, y ese actual alude al momento de publicación que puede ser ya más de 10 años. Lo que me hace sentir muy bien con ese libro es que ese actual no se ha desactualizado.

Los grandes cronistas siguen siendo esos: siguen siendo Leila Guerriero, siguen siendo Alberto Salcedo y Juan Villoro, los que yo más destaco. De todas formas es un género muy interesante que mantiene una fuerza enorme en el castellano de América Latina”.