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Estas son las 24 librerías que abrirán hasta la medianoche este sábado en Antioquia

La Noche de Librerías tendrá su cuarta edición este sábado 17 de agosto. Librerías de Medellín, Envigado, El Retiro, Entrerríos y Apartadó estarán abiertas hasta la medianoche con una amplia programación cultural.

  • Ítaca es una de las 24 librerías participantes de la cuarta edición de la Noche de Librerías. FOTO: EL COLOMBIANO.
    Ítaca es una de las 24 librerías participantes de la cuarta edición de la Noche de Librerías. FOTO: EL COLOMBIANO.
El Colombiano
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hace 4 horas
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Casi tres meses después de su tercera edición, la Noche de Librerías regresará este este sábado 17 de octubre. El atractivo central de este evento es que librerías independientes de Antioquia mantendrán sus puertas abiertas hasta la medianoche.

La jornada está pensada como un espacio para descubrir libros, conocer autores, escuchar música y recorrer los catálogos de cada uno de estos lugares.

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El crecimiento que ha tenido la Noche durante sus tres ediciones anteriores da cuenta del interés de los lectores paisas por este formato. Lo que comenzó en julio de 2025 con nueve librerías de Medellín se ha convertido en un evento que ahora tiene una programación cultural más amplia y con mayor participación del público.

Para esta ocasión, la Noche de Librerías hace parte de la programación de la Temporada Cultural Medellín 2026: El amor de mis amores, que hasta el 25 de octubre tendrá alrededor de 170 actividades culturales en museos, teatros, bibliotecas, librerías, barrios y otros espacios de la ciudad.

Una de las novedades de la cuarta edición es que el número de participantes casi que se duplicó. En la más reciente participaron 16 librerías y en la que se llevará a cabo este sábado habrán 24 que podrán visitarse durante toda la noche.

Además, continuando con la iniciativa de que el evento vaya más allá de la capital antioqueña, hay varios lugares ubicados en otros municipios del Valla de Aburrá y de otras subregiones participando.

Las que están ubicadas en Medellín son Librería de la Pascasia, Librería Delfos, Las Letras del Jaguar, Librero en Casa, en el centro; Antimateria Libros, Librería Grámmata, Palinuro, Ítaca, Librería Ojo de Agua, Los Caballitos del Diablo, Carlos Quijano – Haceres del libro en Laureles; Librería Musa, en las Américas; Bukz, La Bruja Riso, La Pequeña Gran Librería en El Poblado.

De otros municipios de Antioquia participarán 9 3/4 Bookstore y Tsundoku Librería, en Envigado; Tinto & Tinta, en Apartadó; la Danta & la Nutria y Caracol Librería Autogestionada, en Jericó; El Remanso de las Letras y La Abadía de los Libros, en Entrerríos; Librería Cotidiana y Tantatinta, en El Retiro.

En cuanto al Tour de Librerías, que durante toda la noche las librerías que están participando en Medellín, sus cupos ya están agotados. Sin embargo, en cada uno de estos lugares habrá programación cultural gratuita para todos los asistentes.

Pensando en aquellos que no alcanzaron cupo en el recorrido guiado, los organizadores compartieron en sus cuentas de Instagram un listado con los casi 100 eventos que habrá durante la jornada.

Por ejemplo, en Bukz, en El Poblado, a las 8:00 p. m. se realizará una BookRave, un espacio en el que los asistentes llevan sus libros y participan en una lectura colectiva, cada uno con el título que esté leyendo en ese momento. En la Librería de La Pascasia, a las 6:00 p. m., Gustavo Restrepo y Esteban Duperly conversarán sobre la nueva edición de La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera, de Fernando González. Por su parte, en La Pequeña Gran Librería, también en El Poblado, habrá un taller de collage a las 5:00 p. m.

Si quiere conocer la programación completa de la Noche de Librerías, puede buscar en redes sociales a los lugares participantes. También puede comunicarse al WhatsApp 3014863069.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué librerías participan en la Noche de Librerías del 17 de octubre en Medellín y Antioquia?
En la cuarta edición participarán 24 librerías de Medellín y otros municipios de Antioquia. Entre las de Medellín están Bukz, Librería de La Pascasia, Palinuro, Ítaca y La Pequeña Gran Librería. También habrá espacios participantes en Envigado, Apartadó, Jericó, Entrerríos y El Retiro.
¿Qué actividades gratuitas habrá durante la Noche de Librerías 2026?
La programación incluye encuentros con autores, lecturas colectivas, talleres y otras actividades culturales gratuitas. Por ejemplo, Bukz realizará una BookRave a las 8:00 p. m.; en la Librería de La Pascasia habrá una conversación sobre una obra de Fernando González a las 6:00 p. m., y La Pequeña Gran Librería ofrecerá un taller de collage a las 5:00 p. m. La programación completa se puede consultar en las redes sociales de las librerías participantes.
¿Cómo participar en el Tour de Librerías de la Noche de Librerías 2026?
Los cupos para el Tour de Librerías en Medellín ya están agotados. Sin embargo, los asistentes pueden visitar por su cuenta los establecimientos participantes y disfrutar de su programación cultural gratuita. Para consultar los detalles de las actividades, pueden comunicarse al WhatsApp 301 486 3069 o buscar la información en las redes sociales de las librerías.

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