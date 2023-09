Muchas de las historias que cuenta ahí pasaron casi 10 años antes de que las escribiera, ¿tiene tan buena memoria o hay mucha ficción?

“Estos textos son como crónicas ficcionadas. Yo parto de cosas vividas, y a veces cosas que me contaron pero en cuyo ambiente yo estuve y que me pudieron haber pasado a mí”.

Dice que los textos están ordenados anímicamente y no cronológicamente, ¿cómo es ese orden anímico?

“A veces me pasa mirando mis agendas o los cuadernos de hace 20 años que me doy cuenta de que estoy quejándome de lo mismo, estoy hablando de lo mismo. Y uno cree que ha evolucionado, y resulta que hay estancias de uno en que están en ese tiempo todavía”.

“Yo no quería organizarlo cronológicamente sino por temas, y muchos de esos temas a veces son el mismo presente, independientemente de que hayan ocurrido hace 30 años, ayer, o que incluso sea lo que desees que pase mañana”.

Uno de esos temas es la crítica a los valores o roles muy tradicionales en Antioquia: la culpa, la paternidad, la maternidad...pero a pesar de eso sigue escribiendo (y conversando) en antioqueño, ¿por qué?

”Porque si yo fuera de alguna parte o si fuese algo culturalmente, sería antioqueño. Ahí me formé, ahí hice mi visión del mundo, ahí me instauraron los primeros valores en la educación, en el entorno, entonces no puedo dejar de ser eso. Precisamente por eso mi crítica a muchos de esos valores, porque los he vivido, los he padecido y también, paradójicamente, algunos de esos valores son los que me han permitido escribir en contra de ellos. Por ejemplo, la constancia o ser pertinaz en un esfuerzo, es algo que se necesita en la escritura. A mí no me gusta la palabra disciplina, pero requiere cierta constancia. Requiere también ciertas cosas antioqueñas como la pujanza, que es como una especie de pundonor interior a pesar de las dificultades. Eso, por ejemplo, es lo que me ha permitido escribir en contra de los otros valores de ese cúmulo espiritual en el que crecí. Es una crítica desde adentro en la que yo también me involucro, en la que yo también soy. Yo a veces me sorprendo con que no estoy de acuerdo con lo que pienso. Voy por ahí y me doy cuenta de que estoy pensando cosas que vienen de allá, y me lo critico a mí mismo”.

Releyendo esos textos viejos, ¿qué ve de diferente en la escritura del Rivas que escribía guiones para televisión en Medellín del que tiene tiempo para caminar y pensar en Buenos Aires?

“Ha influido mucho la distancia en tiempo y espacio, porque mi tema es Colombia. Tener distancia de ese tema y poderlo mirar sin las angustias inmediatas, sin el miedo inmediato que es estar andando en la calle, sin la angustia de la realidad, pero recordarlo por haberlo vivido, yo creo que eso permite una mirada más fresca, más desapasionada o con el toque de pasión necesario para que sea literatura y no solamente desahogo”.

La contratapa del libro es de Gilmer Mesa, otro autor antioqueño, con el que parece que tiene mucho en común...

”Gilmer y yo somos hermanos espirituales. En persona hemos hablado pocas veces, pero desde que leí La Cuadra cuando estaba en el embrollo de escribir Era más grande el muerto, en un atoramiento, para mí fue deslumbrante. Fue la primera vez que veía el tratamiento de ese tema del barrio, de lo popular, de la calle y de esa época contado por alguien del barrio, porque toda la literatura que se había hecho antes era contada por alguien externo, de otra clase social. El descubrimiento de Gilmer fue importantísimo y ahora yo lo considero un hermano. Uno encuentra dentro de la literatura a veces afinidades espirituales, como que uno dice: este man era ya hermano mío desde hace mucho antes y nos encontramos ahora con la literatura”.