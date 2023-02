Las historias que examinan los actos y transformaciones de una madre no son nuevas. Entre las representaciones más conocidas de la antigüedad está Medea , quien envenena a sus hijos para vengarse de su esposo. O Yocasta , que después de casarse con su hijo Edipo debido a una predestinación fatal se suicida. En la Biblia y el cristianismo existe la virgen María, madre de Jesús que para concebirlo no necesitó de ningún hombre. Y —dando un salto gigante— la Mamá Grande de Gabriel García Márquez puede “amamantar ella sola a toda su especie” a pesar de agonizar virgen y sin hijos.

Caputo narra abriéndose a la ambivalencia del asunto. A veces (“en tristeza”) el personaje quiere reprocharle a la madre su tardanza, otras (“en amor”) permanece en la esperanza de su regreso, pagando con esfuerzo la factura telefónica solo para aguardar su llamada. “La plata que no tengo está ocupando el lugar de mi madre, que no está”, dice.

La narradora y protagonista de “La encomienda” se entera un día de que su madre tuvo un diario personal que ya no existe. Eso la inquieta: “Hay una versión de mi madre —¿y por lo tanto de mi?— en un libro perdido. Me parece injusto no conocerla. Me siento estafada. Me pregunto quién era mi madre cuando escribía su diario. Quién era mi madre antes de ser mi madre. ¿Y después?”

Para el autor barranquillero “escribir sobre la madre es, como dice Annie Ernaux, enfrentarse al problema de la escritura”. Su libro, que cerró después de numerosos manuscritos, significó “un desafío formal, intelectual y emocional”. Caputo ha hablado de sus padres en libros que están muy lejos de retratar un padre o una madre “malos”. En su presencia o ausencia trata de profundizar en las conductas paternofiliales, que a veces intercambian roles: el personaje del hijo, en el cuidado que prodiga, pasa a ser padre de su padre, aunque le cuesta más ser madre de una madre que se ha ido.

“Escribir sobre la madre es escribir inevitablemente sobre una herida. Una herida ante la cual es muy, muy difícil tener una distancia crítica y afectiva”. Esa herida, sostiene el autor y también profesor de literatura, está en cada uno, tengamos o no una buena relación con la madre. “Ahí está el ombligo para recordarnos siempre esa herida”, dice.

En Restos orgánicos de un mundo anterior, Paul Brito (Barranquilla) rememora a su madre a partir de su muerte por la enfermedad de Parkinson. El libro, que escarba en teorías científicas y nociones filosóficas, está atravesado por la idea de la muerte no como punto final, sino como movimiento. La madre es un lugar al que volver o del que nunca se va cuando se va. “Dicen que cuando uno está cerca de morir se encuentra de nuevo con la madre, que te acompaña a hacer la transición al otro mundo. Eso siempre me ha parecido una imagen poderosa: que una madre te siga regalando nuevos mundos, que te siga pariendo a nuevos universos”, dice el autor a EL COLOMBIANO.

En el libro, como en algunas crónicas, el autor habla del padre, la infancia, de los viajes que en momentos los alejaron, de la orfandad. “Uno también pensaría que al escribir sobre la madre da con una respuesta, pero más bien lo que hace es encontrar nuevas preguntas para seguir profundizando en el misterio de la vida”, dice Brito.

Desde la maternidad

La madre también observa al hijo como un mundo —el propio— nunca antes visto. En un poema de “La hora de los satélites”, Manuela Gómez (Medellín, 1985) escribe tras cuestionar la valentía que le atribuyen unos amigos por tener un hijo:

[...] lo contemplo

en la distancia

y me siento

como ese astronauta

que atraviesa la atmósfera

solamente

para ver

su planeta

entero

ahí

abajo

brillando.

Su maternidad la lleva a pensar en su propia madre: “Me duele la cabeza / igual que le dolía a mamá / cuando yo era una niña”. Sin la escritura, Gómez cree que perdería este “registro personalísimo” de su propia experiencia. Es un “registro emocional”, no vinculado exactamente con fechas o números sobre cuándo dejaron de tomar teteros o cuando empezaron a gatear sus hijos.

“Theo, mi hijo menor, hace poco me dijo que cuando alguien muere se va para ‘el espacio interior’, lo que él quería decir era que se iba para el espacio exterior. Como aún no tiene esa fijeza del lenguaje, juega y crea sin esfuerzo. Y, ¿no es cierto que al perder a alguien, sentimos que deja de estar afuera para estar adentro? A eso me refiero, son cosas mucho más volátiles, de menos consistencia, si no las escribo, si no las transformo en algo más, las pierdo. Y no quiero perderlas”, dice la autora.

En la sinopsis del libro de Gomez se lee que el hecho “más crucial de la vida femenina” es la maternidad. La autora no reafirma eso; no son cosas que puedan medirse, dice. “Escribir un libro es crucial, crear algo que antes no existía. Enamorarse, perder a alguien amado, cuidar a los padres cuando envejecen”.

Según Alejandra Toro, profesora de literatura de la Universidad Eafit y editora de Siglo Editores, que las madres figuren en los libros no es nada nuevo: “están ahí como el padre, la muerte o el amor”. El “fenómeno” que sucede ahora es que la madre en la literatura aparece “como ella misma narrada, es decir, las mujeres hablando como mujeres que han sido madres”.

En ese sentido, Gomez nombra algunos “libros madre” que la han acompañado en su proceso: “El nudo materno” de Jane Lazarre, “Nacemos de mujer” de Adrienne Rich, “Pequeñas labores” de Rivka Galchen, “Noches azules” de Joan Didion, entre otros. “Leer sobre estas experiencias directas, cuidadas con la fineza de la literatura, anima a las madres que escriben ahora, a seguir este impulso y registrar sus historias particulares”, dice.