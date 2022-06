El Hamaquero –nombrado así por su antiguo oficio de artesano– conoció a José Manuel en los pasillos de la Universidad de Antioquia. Por más de dos décadas fueron amigos. Por eso, cuando habla de José Manuel lo hace con esa mezcla de precisión cruda y de cariño que dan las amistades largas. “Uno iba con él y la gente parecía no verlo. Era muy reservado. Solo cuando tomaba hablaba con largueza”.

A José Manuel se le recuerda por las traducciones de loa poemas de Emily Dickinson, de William Carlos Williams, de Walt Whitman. Los suyos son versos anclados en la emoción, no en el discurso. La disposición de las líneas privilegia el ritmo. A sus deudos les dejó la instrucción de quemar sus manuscritos inéditos. Estos consultaron a los amigos y estos decidieron publicarlos. Por eso se conservó Himno al sol, el más largo de sus poemas. Allí el poeta –acompañado por una botella y un perro, en sutil alusión a Li Bai– saluda al sol. No teme contradecir a los científicos y a los filósofos: le confiere de nuevo estatus de dios al astro. Al igual que la religión, la poesía es otra forma de reparar el encanto del mundo. “Por eso pongo la botella entre los muslos y extiendo/ los brazos/ como el gallinazo del caballete del tejado abre las alas/ para alabarte”. Ese mismo dios el poeta ya lo había encontrado en el lomo de su perro. Todo poeta es en el fondo un panteísta.

Hace 20 años José Manuel murió en la Clínica Cardiovascular. No alcanzó a ver impresa la antología La sombra de la mano en el muro, que dio a conocer su voz en España. En los últimos años volvió a la naturaleza –cuenta el Hamaquero–, le interesaban los nombres de las plantas y de las aves . n