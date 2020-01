Fiesta del Libro de Medellín: cambian al director, Diego Aristizábal

Diego Aristizábal no será más el director de los Eventos del Libro. La secretaria de Cultura, Lina Gaviria Hurtado, lo confirmó a EL COLOMBIANO.

Desde el domingo pasado se movía en redes sociales el rumor de que había un posible cambio en la dirección de los Eventos, que incluye Días del Libro, Parada Juvenil de Lectura y Fiesta del Libro, pero solo hasta hoy ella confirmó la noticia.

La secretaria señaló que “no estamos haciendo un cambio porque no haya sido bueno Diego Aristizábal. Es una gran persona, un gran gestor y ha hecho un gran trabajo. Quiero que quede claro y es importante reconocerlo”. Explicó que el reemplazo se debe a los cambios que se dan cuando llega una alcaldía nueva. Yo creo que no hay nada detrás, es parte del lineamiento que está tomando el alcalde, y es que él está eligiendo su equipo. Pienso que es muy normal que quiera armar un equipo para gobernar la ciudad de la forma que quiere”.

La secretaria indicó que el nombre del nuevo director se conocerá la próxima semana, y que la elección se está haciendo a partir de una terna. “Literalmente lo está eligiendo el alcalde”. Gaviria precisó que entre las hojas de vida que se analizaron estuvo la del saliente.

No había pasado hasta ahora que se cambiara al director con la llegada de un nuevo gobernante. Antes de Aristizábal estuvo Juan Diego Mejía, quien renunció a su cargo en febrero de 2017, después de cuatro años. Y el primero fue Guillermo Cardona, quien estuvo desde la primera Fiesta en 2007 y salió en el segundo año de la alcaldía de Aníbal Gaviria, por un tema concertado: se quería darle un giro de forma. Él incluso siguió como parte del equipo.

Acerca de este tema, la secretaria explicó: “Para mí, eso también habla muy bien del alcalde, en el sentido que le está dando el peso y la importancia a ese rol. No quiero decir que para otros no haya sido importante. Él quiere tomarse el tiempo para elegir esas personas. El puesto de Director de Eventos del Libro es muy visible. No estás hablando que es el director de un festival que no se conoce, es un cargo importantísimo en la ciudad, y yo puedo entender el por qué. Pienso que no es algo de politizar y de partidos”.

Diego Aristizábal fue nombrado en el cargo en mayo de 2017. En su primer año la Fiesta llegó por primera vez a tener más de 500.000 visitas. Entre los logros que tuvo durante su gestión están las fiestas del libro comunitarias, con las que quería que llegar a otras zonas de la ciudad, en fechas distintas a septiembre. El año pasado creó la Biblioteca Fiesta del Libro y la Cultura, con un primer ejemplar, Las aventuras de Pinocho; también la Librería Jardín Lectura Viva, un espacio exclusivo para la primera infancia. Se destaca además la participación consecutiva de tres países invitados, Brasil, México y Chile.

Este año esta actividad, que es la más grande de los Eventos del Libro, llega a su edición 14. La primera gran parada es Días del Libro, en mayo.