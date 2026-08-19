Federico García Lorca y los misterios que siguen rodeando su muerte después de 90 años

Noventa años después de su muerte, Federico García Lorca salió a la calle. Este martes 18 de agosto, su paseo comenzó en el Palacio de Velázquez, en el Parque de El Retiro, y avanzó por las calles madrileñas rodeado por un grupo de jóvenes artistas que reían y gritaban su nombre. El fuenterino, nacido el 5 de junio de 1898, ya no tenía sus cabellos oscuros ni su tez morena, sino que medía poco más de un metro y todo su cuerpo era gris, todavía vestido con ese traje clásico que durante años lo hizo lucir como un “señorito” refinado. Lea: Cerró definitivamente la casa museo donde Gabriel García Márquez vivió sus últimos años, ¿por qué? No caminó. Anduvo sobre los brazos y hombros de nueve artistas que conforman el colectivo La Juan Gallery, encargado de este performance con el que España pudo observar nuevamente al poeta, quien también falleció un martes 18 de agosto, pero de 1936. La Saca Nocturna fue el nombre del recorrido, guion y obra de arte con el que conmemoraron los 90 años de la muerte del escritor. Lo que realmente paseó y escuchó canciones, poemas y “¡Lorca vive!” fue una escultura que el artista Fernando Sánchez Castillo hizo hace un año. Las fotografías de ese momento, que buscó emular un cortejo fúnebre, dan cuenta de uno de los eventos que se han llevado a cabo a lo largo de 2026 en España y otros países para honrar la memoria y obra del poeta, que murió en medio de la violencia y cuyo cuerpo continúa siendo un enigma.

¿Quién fue Federico García Lorca?

Lorca nació en Fuente Vaqueros, un pueblo andaluz, en una familia en la que su madre Vicenta, era profesora, y su padre Federico, tenía terrenos en los que cultivaba remolacha y tabaco. A los once años se mudó con ellos y sus tres hermanos a Granada. Fue allí donde más tarde ingresaría a la universidad para estudiar Filosofía y Letras y de Derecho. Producto de sus primeros viajes de estudio fue que escribió su primer libro Impresiones y paisajes, publicado en 1918 con ayuda de su padre. Al año siguiente, Lorca dio un paso que cambió su vida y su trayectoria como escritor: se trasladó a Madrid para seguir con sus estudios en la Residencia de Estudiantes, una de las instituciones más prestigiosas de entonces y donde pudo conocer algunos de los intelectuales más importantes del momento como Luis Buñuel, Rafael Alberti y de Salvador Dalí. En esos primeros años en la gran ciudad, Federico publicó Libro de poemas, compuso Suites —la música fue su primera gran pasión— y escribió y estrenó la obra de teatro El maleficio de la mariposa. Durante esos años en la Residencia y sus continuas visitas a Granada, el escritor desarrolló otros proyectos literarios, entre ellos el libro de poemas Canciones, publicado en 1927, y Primer romancero gitano, publicado en 1928 y en el que mezcló la tradición popular andaluza con la lírica culta. Le puede interesar: “En el mundo hay que reivindicar una retórica del disenso”: filósofo Albert Lladó A pesar de que estas dos últimas fueron exitosas, Lorca quedó sumido en una gran crisis debido a los comentarios que aseguraban que su obra era costumbrista y que estaba únicamente ligada al folclor de su tierra. En búsqueda de inspiración y de otros aires decidió viajar en 1928 a Nueva York, experiencia que más tarde llamaría como “la más útil de mi vida”. Más tarde, en 1930, de Miami pasó a Cuba y de ahí fue que regresó a España, donde más tarde se uniría al proyecto cultural La Barraca, un hecho decisivo en su trayectoria. Luego de que en España se proclamara la Segunda República, el poeta comenzó a trabajar en iniciativas que unían la cultura de la ciudad y de los pueblos. Fue así como llegó a La Barraca, un grupo de teatro universitario que presentaba obras del teatro clásico español en las zonas rurales lo que le permitió, según algunos biógrafos, “aprender el oficio de director de escena y le expuso a un público nuevo, ajeno a la burguesía frívola y materializada de Madrid”.

Su carrera en el teatro continuó viento en popa: a principio de los años treinta viajó a Buenos Aires, donde Bodas de sangre, una de sus obras más conocidas, tuvo gran éxito y más de cincuenta funciones. Gracias a eso, Lorca por fin pudo conseguir ser independiente económicamente. En 1934 regresó a España y en sus últimos dos años de vida creó las que serían las obras más importantes de su carrera literaria y dramatúrgica: terminó Doña Rosita la Soltera, La casa de Bernarda Alba y Yerma, esta última criticada por la derecha española ser “inmoral” y “pornográfica”. Y en esa época también comenzó a ganar más relevancia por sus declaraciones en periódicos de la época sobre la responsabilidad social de los artistas y su postura liberal en un marcado recrudecimiento de la derecha.

Así murió Federico García Lorca, ¿por qué no se ha encontrado su cuerpo?

Así fue como el 17 de julio de 1936 comenzó la Guerra Civil Española, que luego llevaría al sangriento franquismo que duró 36 años. A Federico el inicio de la guerra lo tomó en la Huerta de San Vicente, la finca de veraneo de su familia. Entérese: María José Ojeda debuta con su libro de cuentos Lo quieto se hace turbio Como era peligroso quedarse allí decidió quedarse con la familia del poeta Luis Rosales, que vivía en Granada, donde el 16 de agosto de 1936 fue arrestado. “Se ignora su filiación política pero su ideología es francamente izquierdista [...] publicó varias poesías negando la existencia de Dios y además sus amistades eran don Fernando de los Ríos y demás políticos izquierdistas [...] Conceptuación religiosa: laico [...] Conceptuación de su vida privada: parece ser que era un invertido”, decía en uno de los documentos sobre las acusaciones contra el poeta que, al parecer, nunca tuvo denuncia escrita alguna. La noche de su detención, Lorca fue llevado al pueblo granadino de Víznar y después fue trasladado a un lugar entre ese pueblo y Alfacar para fusilarlo. La fecha de su ejecución todavía no es clara: algunos dicen que ocurrió en la madrugada del 17 de agosto y otros que fue el 18, fecha en la que se ha conmemorado los noventa años de fallecimiento.

El enigma que tampoco se ha resuelto en casi un siglo es dónde están los restos del dramaturgo. Tras su asesinato, el dictador Franco prohibió mencionar su muerte, pero el legado de Lorca permaneció gracias a la convicción de aquellos escritores, artistas y amigos que hizo durante sus viajes al extranjero. Cuando regresó la democracia a España, su el nombre de Lorca también volvió a tomar relevancia y a ser considerado como un símbolo.

Pero son pocos los datos verídicos sobre su muerte. Se sabe que junto a él fueron ejecutados los anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, y el maestro republicano Dióscoro Galindo, pero se desconoce el punto exacto en el que les dispararon y aún menos se sabe sobre las coordenadas donde fueron enterrados sus cuerpos. En 2009, 2014 y 2016 se realizaron excavaciones en la zona, sin éxito. Hace cinco años inició otro proceso de búsqueda en Víznar que, hasta finales de julio de 2026, había dejado 17 personas identificadas y 194 cuerpos recuperados. Ninguno de ellos ha sido el de Lorca.

En todo caso, su familia no está de acuerdo con exhumar sus restos. En 2003 publicó un documento en el que señalaba que prefería preservar esa zona como un espacio de memoria para todas las víctimas de la represión política. La preocupación era que, si se extraía el cuerpo de Lorca y se identificaba individualmente, el lugar podía perder su significado colectivo. Es decir, dejaría de ser un espacio que recuerda a todas las personas asesinadas allí para convertirse principalmente en “el lugar donde estaba enterrado Federico García Lorca”. Otro detalle que se desconoce de la vida del autor es su voz. En noviembre de 2025 fue encontrada una grabación realizada en 1932. Sin embargo, no existe registro alguno de la voz de Lorca, a pesar de que fue uno de los escritores de su generación que más habló en público y que siempre tuvo como máxima llevar el arte a cualquier lugar, hacer de la palabra escrita una creación puramente humana que fuera más allá de sus libros y tomara forma en el escenario. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: