Federico García Lorca y los misterios que siguen rodeando su muerte después de 90 años

Noventa años después de su muerte, Federico García Lorca salió a la calle. Este martes 18 de agosto, su paseo comenzó en el Palacio de Velázquez, en el Parque de El Retiro, y avanzó por las calles madrileñas rodeado por un grupo de jóvenes artistas que reían y gritaban su nombre.
El fuenterino, nacido el 5 de junio de 1898, ya no tenía sus cabellos oscuros ni su tez morena, sino que medía poco más de un metro y todo su cuerpo era gris, todavía vestido con ese traje clásico que durante años lo hizo lucir como un “señorito” refinado.
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No caminó. Anduvo sobre los brazos y hombros de nueve artistas que conforman el colectivo La Juan Gallery, encargado de este performance con el que España pudo observar nuevamente al poeta, quien también falleció un martes 18 de agosto, pero de 1936.
La Saca Nocturna fue el nombre del recorrido, guion y obra de arte con el que conmemoraron los 90 años de la muerte del escritor. Lo que realmente paseó y escuchó canciones, poemas y “¡Lorca vive!” fue una escultura que el artista Fernando Sánchez Castillo hizo hace un año.
Las fotografías de ese momento, que buscó emular un cortejo fúnebre, dan cuenta de uno de los eventos que se han llevado a cabo a lo largo de 2026 en España y otros países para honrar la memoria y obra del poeta, que murió en medio de la violencia y cuyo cuerpo continúa siendo un enigma.