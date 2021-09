Este año Colombia será el país invitado a la Feria del Libro de Madrid que se realizará del 10 al 26 de septiembre, y para la que se han invitado a autores colombianos como Darío Jaramillo, Melba Escobar, Jorge Franco, Beatriz Helena Robledo, Juan Luis Mejía, y unos veinte más. La idea, se argumenta desde los organizadores, es mostrar la diversidad del país.

Sin embargo, la lista de invitados ha generado debate por la ausencia de otros como Fernando Vallejo, Piedad Bonnett, Laura Restrepo, Pilar Quintana y Héctor Abad. La pregunta es por qué, si son reconocidos e incluso han ganado premios, no fueron invitados, sin dejar de reconocer que entre quienes sí van, hay unos muy importantes.

Los parámetros

La selección, explicó en rueda de prensa la ministra de cultura Angélica Mayolo, tuvo cuatro elementos: autores con diversidad étnica, de género, generacional y racial, que con su trabajo hayan representado la historia de Colombia en sus 200 años, que hayan escrito sobre el trabajo de autores que cumplen natalicio, especialmente centenario, y otros que sean talentos emergentes. Esta es la explicación de por qué no fueron invitados los demás.

Sin embargo, el embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, advirtió en el medio español Libertad Digital que la selección se hizo buscando neutralidad. “Uno no quisiera que una feria literaria se convierta en una feria política... Se ha tratado de tener cosas muy neutras, donde prime el lado literario”. Y en la neutralidad se basó el debate en redes: ¿qué es ser neutral? ¿Significa que los no invitados son políticos, y por eso no los invitaron?

Al respecto, Pilar Quintana, quien este año fue reconocida con el Premio Alfaguara de Novela, menciona que “ser escritor es ya una posición política. Ser escritor es tener una mirada (tuya, particular) sobre el mundo que te rodea. La neutralidad es imposible. No existen escritores neutrales”.

Por su parte, Pablo Montoya, ganador del Rómulo Gallegos y quien tampoco fue invitado, explica que “lo neutral termina siendo polémico, porque son aquellos que no se pronuncian, no son críticos frente al país en que viven”.

De igual forma reconoce que entre los nombres seleccionados “hay unos escritores ahí que fueron muy críticos del Gobierno con el paro. Es el caso del poeta Rómulo Bustos, y le extrañó a él mismo que su nombre estuviera ahí entre la lista”, pero comenta que hay otros casos en los que “son claramente gobiernistas como Enrique Serrano”, o a lo sumo no dicen nada.

En redes también se habló de que el presidente Iván Duque se encuentra entre los autores que presentarán sus libros.

Montoya resume la situación diciendo que este “es un gobierno completamente ingenuo, porque en vez de hacer una lista más completa, más cabal, dan una bastante insípida, en el sentido en que se desconocen a los grandes autores del momento en Colombia, y terminan mal parados”.

Desde el MinCultura no ofrecieron más explicaciones.

Además, el ganador del Rómulo Gallegos advierte que le consta que algunas editoriales que publican sus libros en España, especialmente dos independientes, propusieron su nombre. No le sorprendió que no lo invitaran y asume que es una respuesta por la carta pública que escribió durante el paro nacional, en la que renunciaba a cualquier vínculo y presentación que tuviera con el Gobierno y sus embajadas.

Pilar Quintana señaló en Twitter que “no esperaba una invitación. En una oportunidad anterior decliné una que me hicieron, puesto que estoy en desacuerdo con las maneras de este Gobierno, que ha censurado y que violó los derechos humanos durante las protestas”.