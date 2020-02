Un dolor tan profundo que llama al olvido

Para los dueños de una librería en Alemania, en una época en la que quemar libros era una orden, la realidad se había convertido en desastre. Cuando la persecución pasó de los libros que vendía esa familia judía a los miembros de la misma, esa realidad se trastocó hasta transformarse en tragedia.

Tuvieron que dejar atrás las estanterías, las letras, el papel y la casa que les habían dado, esa librería llamada El Jardín de Letras.

Fue ahí que la historia de esa familia devota a la literatura recibió un golpe y no tuvo un mundo alterno en el cual resguardarse.

La vida, como la conocían, se empezó desmoronar frente a caminos bifurcados. Terminaron siendo protagonistas de decisiones que nadie, nunca, hubiera querido tomar.

Armando Lucas Correa es quien escogió narrar esta historia. Ha escrito desde que tiene memoria, arrancó como crítico de teatro y cine y luego se formó como periodista.

Dirige la revista People en Español y en medio de todo ese trabajo escribió La Hija Olvidada (2019). El autor estará presente en la Feria del Libro de Bogotá en abril. Este título es la segunda entrega de una trilogía que arrancó con La Niña Alemana, que ha sido traducido a más de diez idiomas.

“En ambos libros traté de encontrar historias que hemos tendido a olvidar o a ignorar”, dice el autor sobre estas obras que han estado enraizadas en la historia del Holocausto.

Correa ha querido fijar la mirada en historias que quizá se han dejado a un lado entre todas aquellas historias que ya se han contado sobre lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial.

Los años decantan esta historia, perdida en el olvido y presa de decisiones personales que se propiciaron y desencadenaron únicamente por el odio desmesurado de un pueblo que quería la extinción de otro. EL COLOMBIANO charló con el autor acerca de este libro que pisó hechos históricos reales para empezar su construcción.

¿Cuál es el rol que cumplen la memoria y el olvido en esta novela?

“Creo que La Niña Alemana es más sobre la memoria y La Hija Olvidada es sobre el olvido. Por eso comienzo con esa cita de Borges: La meta es el olvido. Yo he llegado antes. Como es la historia de una madre que tiene que huir de la Alemania Nazi en el año 39, se lleva consigo el libro más preciado. Es como pensar, si te quedan pocos días de vida o tú tienes que huir: ¿qué libro salvarías? Ella rescata un libro y se lleva a sus dos hijas pequeñas”.

Y sobre ellas también tiene que elegir...

“¿Qué es lo peor que tendría que hacer una madre? Uno es el abandono como salvación y el otro es el olvido como salvación. Olvidamos como modo de sobrevivir también. No podemos vivir con una carga del pasado todo el tiempo. Los judíos se niegan a olvidar, pero he conversado con muchos sobrevivientes del Holocausto, pero y ellos hablan sobre cómo sobrevives a Auschwitz si no es olvidando”.

Su abuela fue un gran motivo para entrar en contacto con esta historia...

“Mi abuela fue la que me transmitió la historia de Saint-Louis, que es en la que se basa La Niña Alemana. Ella estaba embarazada de mi mamá cuando un barco con más de 900 refugiados judíos llegó a La Habana. Cuba, Estados Unidos y Canadá los rechazaron, los devolvieron a Europa y terminaron en Francia, Bélgica, Holanda e Inglaterra. El mayor porcentaje de ellos terminó en campos de exterminio.

Esa historia creció conmigo y mi abuela siempre decía que Cuba iba a pagar muy caro, por los próximos cien años, por lo que le había hecho a los judíos.

Yo de niño siempre tuve curiosidad sobre el tema. Cuando fui a la universidad traté de entrar al archivo nacional porque estaba haciendo la tesis. Me dieron acceso, pregunté si había documentos del Saint-Louis y la bibliotecaria me dijo que todos los documentos del barco habían desaparecido en la década del setenta. Entonces esta es una historia olvidada en Cuba.

Cuando llegué a Estados Unidos empecé a comprar todo el material que encontraba sobre el barco, libros, documentos originales, fotografías, memorabilia y hasta el diario del capitán.

Llegando a todas estas historias, fui a dar con una postal de Oradour-sur-Glane, un pequeño pueblo en el sur de Francia al que llegaron los Nazis en el que una mañana de verano y mataron a todas las mujeres y los niños. Con todos ellos muertos, quemaron el pueblo entero y lo desaparecieron. Oradour-sur-Glane fue la pieza clave”.