Tras 49 años de su fallecimiento, Agatha Christie se convierte en profesora de literatura

Agatha Christie on Writing , el nuevo curso en línea de la escritora, hace parte de la plataforma BBC Maestro, donde expertos en diversas áreas comparten los aprendizajes adquiridos a lo largo de su trayectoria. En el caso de la novelista, fallecida el 12 de enero de 1976, se recurrió a la inteligencia artificial para crear su representación en las lecciones. Para ello, se utilizaron fotografías y grabaciones de audio cuidadosamente restauradas , obteniendo así una “doble” de Christie.

Ahora, la novelista británica reconocida como “La dama del crimen” se ha convertido en profesora y no precisamente desde el más allá. Con ayuda de inteligencia artificial , Christie es quien dirige la nueva clase que promete enseñarles a quienes quieran ser novelistas a escribir historias del género policiaco.

Aquellas personas inscritas a este programa, verán en cada lección a una Agatha de carne y hueso. El realismo del curso se debe gracias a que se combinó el uso de la IA con la actuación de Vivian Keene, quien le da vida a la escritora. Sus facciones y voz fueron alteradas para lograr el parecido, además que la actriz tuvo que estudiar los videos disponibles de Christie para poder emular sus movimientos, por ejemplo.

La nueva “aventura” como profesora contó con el respaldo de James Prichard, nieto de Christie y director de Agatha Christie Limited, la compañía que posee los derechos de la obra de la británica. En una entrevista con The Telegraph, él admitió que en el proceso sí hubo preocupaciones por el uso de la IA, pero destacó que el proyecto se realizó de forma ética.

“EEl modelo de IA de Agatha no funciona sin la interpretación de Vivien Keene. Esto no fue escrito por una IA. Se trata de una investigación académica que ha recopilado todo lo que ella dijo sobre la escritura. Y creo que lo que estamos ofreciendo aquí, en términos de su mensaje, está mejor presentado y llegará a más personas gracias a que es presentado, si se me permite usar comillas, ‘por ella’”, dijo Prichard.

Algunos amantes de la literatura han criticado el curso, mientras que otros admiraron la posibilidad de conocer las enseñanzas de Christie “de primera mano”. Fuera de la discusión del uso de la IA en el arte, este curso muestra la importancia del legado de la novelista, el cual ahora está también por fuera del papel.

Le puede interesar: El último secreto: así será la nueva novela de Dan Brown