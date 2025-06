Salvar una librería no cuesta millones, cuesta una visita”: un pedido de ayuda desde la Anticuaria

—Mi mamá, que es muy sensible, no paraba de llorar. Yo traté de mantenerme firme, ha sido muy bonito. La gente recuerda a mi papá, a mi abuelo. Agradecen que esto aún exista.

—Él me preguntó si quería quedarme. Yo le dije que sí. Que no podíamos dejar apagar esta historia. Y lo hice por amor, por gratitud. Porque aquí vivieron mis abuelos, mis padres... y ahora permanezco yo.

Ahora, administrar una librería de seis mil libros sin ayuda no es tarea menor y Mónica lo sabe de memoria: clasifica, limpia, responde mensajes, vende, recibe donaciones y a veces, incluso, carga con el peso de sentirse sola.

—Pasamos de ser una empresa organizada a un caos con alma —comenta mientras se abre camino en ese lugar de estantes altos y pasillos estrechos, en el que no hay inventario digital, ni base de datos, sino una memoria viva que reconoce el lomo de cada ejemplar, una voluntad que se resiste a abandonar y un local alquilado que apenas se sostiene hasta septiembre.

La librería está llena de libros que ya nadie imprime, de ediciones subrayadas con letra minúscula, de enciclopedias descontinuadas, de novelas en lomo dorado, de volúmenes técnicos que aún hoy sirven para estudiar. Hay colecciones de arte, historia de Colombia, religiones del mundo, física, química, cocina, literatura clásica y planes lectores escolares. Hay vinilos, casetes y CDs. Aunque los títulos son diversos, el público ha cambiado: cada vez llegan menos padres con niños y menos estudiantes con lista en mano.

—Si la gente supiera lo que hay aquí, este solo barrio bastaría para sostener la librería —afirma Mónica.

La situación es compleja. El flujo de caja es insuficiente y su sueldo —dice sin dramatismo— fue lo primero que se sacrificó:

—Hace mucho que no me pago. Mantengo esto con las uñas. Vivo con mi mamá y una tía pensionadas. No puedo seguir siendo una carga.

A pesar de eso, rechaza la informalidad. No contrata sin garantías, no vende a la fuerza, no regatea el valor de un libro.

—A veces me piden rebaja por una novela de diez mil pesos, y son personas con carro, con reloj caro. Eso no me cabe en la cabeza.

Es decir, La Anticuaria no sobrevive por nostalgia. Resiste por principios. Mónica acepta que hoy el mercado se mueve por internet, por estéticas virales, por inmediatez y por eso mismo insiste en otro tipo de experiencia.

—Aquí vienen niños que preguntan por mitología griega, niñas que traen un marranito con monedas para comprar su primer cuento. Una vez una pequeña me dijo: a mí no me importan las láminas o los dibujitos, me importa lo que aprendo cuando leo, las historias que trae por dentro. ¿Cómo no seguir por ellas?

Historias como esa dan sentido al lugar. Porque no es un museo, ni una fundación, ni un almacén de novedades. Es un refugio en papel. Un lugar donde la confianza se mide en libros fiados, donde una deuda de diez mil pesos puede ser devuelta luego de 30 días con lágrimas de gratitud, donde un abuelo prefiere morir con sus estanterías intactas antes que permitir que le arrebaten sus recuerdos.

—Esto no es solo un negocio. Aquí vienen personas que no tienen acceso a internet, que no pueden pagar un libro nuevo, que buscan una herramienta para cambiar su historia y en eso radica su importancia.

Porque La Anticuaria es eso: una trinchera silenciosa en defensa del conocimiento. Si llega a cerrar, no solo apagará sus luces; desvanecerá una forma de habitar el mundo, una que cree que leer es resistir.