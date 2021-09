Si va a la Fiesta del Libro, ¡no se olvide de los viejos!

En la entrada del parqueadero, a mano derecha, está el quiosco de Libros Leídos. Y está lleno. Jóvenes, adultos y personas mayores se congregan, buscan esa historia que ya no se encuentra en otra parte.

En la 15 Fiesta del Libro y la Cultura, donde Las Palabras son las protagonistas, no olvidaron esas palabras que ya han sido leídas por muchos ojos.

Los libros viejos, leídos, no se han olvidado y hay muchas librerías que se dedican enteramente a ellos. Aunque emergentes y grandes editoriales saquen nuevos ejemplares de páginas blancas y colores vivos, hay quienes aún prefieren una primera edición, un lomo desgastado.

Es un tesoro que ya hoy no se fabrica. La voz de un autor que ya murió aunque siga vivo. O de un autor que vive aunque haya muerto. Es una segunda, o tercera, o cuarta oportunidad de enamorarse de una historia, de la lectura.

Ejemplares únicos y más económicos

Gustavo Zuluaga Herrera, que trabajó en la biblioteca de la Universidad de Antioquia y que ahora es librero de ejemplares leídos, explica que estos libros son los más especiales sobre todo por sus autores, que probablemente no se vuelvan a ver.

“El tiempo y el río, de Thomas Wolfe, usted no lo ve en ninguna parte, ni editado, o Bajo el volcán, de Malcolm Lowry. Tenemos ediciones que no han vuelto a salir, o la biblioteca completa de Borges, los siete tonos de las obras completas de Julio Verne o las de Dostoyevski”, cuenta.

Dice que en las ocasiones en las que sí vuelven a sacar ediciones, “no son iguales, no tienen ese olor a libro antiguo, no tienen las características especiales, no han pasado por muchas manos”.

Mauricio Tangarife, de la librería Hay Libros, cuenta que además suelen ser más económicas: “Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de trueque. Una vez lo leen, las personas pueden cambiarlo con nosotros”.

Tienen además una idea curiosa para incentivar la lectura: los libros sorpresa. Envueltos en papel periódico tienen muchos, todos por 5.000 pesos. Pueden ser poesía, novelas, cuentos, o también filosofía y será una sorpresa completa para la persona.