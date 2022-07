Ya se pudo ver el nuevo trailer de “Calabozos y Dragones”, la adaptación cinematográfica del juego de rol que volvió a ganar atención gracias a la última temporada de “Stranger Things”, también se anunció el regreso de Sarah Michelle Gellar a la televisión, como parte del elenco de la serie “Wolfpack”, una expansión de la serie “Teen Wolf”.

Las series sobrenaturales están teniendo un resurgir, el 2 de octubre se estrenará “Entrevista con el vampiro”, basada en la novela homónima de Anne Rice, y el 15 de septiembre, la serie “Vampire Academy”, basada en la saga de novelas del mismo nombre de Richelle Mead.

También habrá nuevos adelantos de lo que serán dos esperadas épicas: “El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder” y “House of the Dragon”. La primera se estrena en Prime Video, el 2 de septiembre, y en el trailer que lanzó en el evento ya se muestra al enigmático Sauron. La segunda es la precuela de “Game of Thrones” va por HBO y se estrena el 21 de agosto.