Creció en un ambiente muy melómano, oyendo mucho jazz, blues, soul, boleros. Esta era la música que escuchaban su abuela materna y su papá cuando ella era niña. Sus brazos están llenos de tatuajes: hay animales, plantas y alegorías familiares.

La artista aprendió a cantar de manera empírica. Estudió cinco semestres de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La Sabana, y se graudó de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Más adelante comenzó a estudiar técnica vocal.

Además es ilustradora. Ejerció durante muchos años como diseñadora editorial: le encantan los libros y editarlos. Sin embargo, al final se fue por el camino de la música, esa que la ha acompañado desde que nació y que en la actualidad la está llevando a los grandes escenarios.

¿Cómo recibió la noticia de que será la telonera de Miley Cyrus en Colombia?

“Estaba en mi casa con mi novio, el perro y el gato, cuando me llamaron de la nada, no me lo creía. Empecé a gritar mucho por todos lados. Me dijeron que no podía decir nada hasta que se hiciera el anuncio oficial de que yo le iba a abrir, entonces era contener toda esa emoción. Fue muy bonito todo, la verdad. A los primeros que llamé a contarles fue a mis papás, con ellos no podía ocultar semejante noticia, me tocó hacerles jurar que no le iban a contar a nadie”.

¿Qué representa para usted compartir tarima con ella?

“Es un honor que me hayan escogido a mí entre tantas opciones posibles, que crean en mi capacidad para dar un buen show en un escenario tan grande y con una artista internacional como ella. Me hace sentir muy honrada saber que estoy muy afín a su personalidad, su rebeldía, el rock and roll, la voz. Quiero que ese día todo mundo esté muy feliz por esa decisión que tomaron”.