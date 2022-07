Guerrera del spray

Publicidad

Cuando “Jefa” tenía cinco años le hicieron la operación de estiramiento de tendones para que la planta del pie le bajara, porque esta parte del cuerpo era como cuando una bailarina de ballet está en plena rutina: empinada.

Pintar muros no es su única rutina. Al menos tres veces a la semana asiste a las terapias físicas donde hace estiramientos especiales para mejorar el control del cuerpo.

“No niego que, sobre todo en mis inicios, he sentido discriminación porque culturalmente se ha creído que este arte es solo para los hombres, por lo que he tenido que lidiar con eso. He recibido diferentes comentarios como que las mujeres entramos al grafiti solo para conseguir novio o para tomarnos fotos pintando, pero al final eso no importa porque de los espacios donde me discriminan me salgo y pinto en otra parte. He aprendido que el machismo y la discriminación estarán en todas partes”.

Publicidad

Esa fuerza mental que caracteriza a Michel es la que la sostiene para salir a la calle y pintar. Dice que cuando comenzó dudó mucho, pero se atrevió y con los días fue descubriendo cómo hacerlo a partir de lo que siente su cuerpo, uno que ha aprendido a escuchar, que le dice cuándo debe descansar. “Yo soy la única que sé lo que siente y hasta dónde puedo llegar, me adapté a mí misma, sé cuándo debo parar o me siento mal”.

La artista mexicana Frida Kahlo se convirtió en uno de sus referentes para descubrir cómo representarse a sí misma por medio del arte. “Quería hacer lo mismo, no como una victimización, sino como una terapia de choque para hablar de lo que antes quería ocultar”.

Ahí fue cuando comenzó a mostrar su mundo, ese que alguna vez ocultó: los zapatos rotos, el pie equino, la parálisis cerebral. Su realidad, esa que ahora quiere naturalizar a través de sus obras.

Su próximo grafiti está en proceso, ya tiene el boceto: representa la transición de “Jefa”. Cada trazo significa su vida, se ve cómo tenía los pies antes de la cirugía y hay un par de zapatos desgastados por la fricción. Todo está acompañado de distintos elementos que representan la parálisis cerebral como unas manos entumecidas. Esta obra está dentro de una atmósfera llena de color, es un encuentro de Michel con el arte.

Reconocimientos

En febrero del año pasado a Michel le fue entregado el mérito cultural comunitario del Centro Cultural de Moravia en la modalidad Mujeres que transforman.

Además, el pasado 3 de junio recibió por parte del programa de Planeación de Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de la Secretaría de Cultura Ciudadana un reconocimiento por su labor artística en la comuna 4.

“Jefa” también ha colaborado con diferentes marcas en el diseño de la imagen: hizo la ilustración de Love Cofee, un café de origen colombiano ubicado en Alemania.