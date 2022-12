No estaba escrito en el guión de Cameron que la actriz de 47 años estableciera la marca de los 7 minutos y 14 segundos bajo el agua en el rodaje de Avatar 2, superando así los 6 minutos con 36 segundos de Tom Cruise en el set de “Misión Imposible: Nación secreta” (2015). Otras compañeras del reparto de ‘Avatar 2’ trataron de marcar un récord propio: Sigourney Weaver y Zoe Saldaña, que registraron seis y cinco minutos cada una.

Aunque no es probable que esta secuela supere en ingresos de taquilla a la anterior, para la historia quedará el registro de los minutos que permaneció Winslet bajo el agua durante una de las escenas del film, luego de haberse preparado con clases de buceo y apnea para encarnar a Ronal , personaje de la raza de los navi’s, pertenecientes al clan Metkayina, hábiles bajo el agua y cuyo entorno se divide entre la tierra y el agua.

A ella misma le sorprendió lo bien que lo hacía en el set, pero la clave para permanecer tantos minutos estuvo principalmente en relajarse. “Cuando estás conteniendo la respiración, estás en una especie de estado meditativo, casi como en trance, porque tienes que relajarte. No tienes alternativa, tienes que despejar la mente porque usas más oxígeno conteniendo la respiración si estás pensando en otras cosas”, dijo.

Sin embargo, bajo el agua llegó a preguntarse si había logrado sobrevivir o si ya estaba en el otro mundo. “Tengo un vídeo donde salgo a la superficie diciendo ‘¿estoy muerta, me he muerto?’ Y luego diciendo ‘¿cuánto he durado?’”, dijo la actriz que compartió elenco con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Vin Diesel y Sigourney Weaver.