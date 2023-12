3. Romper en un medio dominado por hombres

Lleva 17 años de carrera y pese a los momentos complejos que vivió en sus inicios en un medio dominado por hombres, machista y con canciones que generalmente denigraban de la mujer, ella logró abrirse un camino.

“Yo siempre creí mucho en mí, siempre trabajé para que algún día se me dieran las cosas, pero la vida me ha dado más de lo que algún día pensé, me ha sorprendido más. Creo cero en las limitaciones, porque yo misma que derrumbado en mi cabeza muchas cosas que pensé que no podía lograr. Creo mucho en el poder de la manifestación”, dijo en la charla con EL COLOMBIANO.

4. Espontaneidad y cercanía con las personas

Para sus seguidores y para el público en general Karol G es una parcera, una amiga más, con la que cantan, lloran y algunas veces se emborrachan. La sienten cerca y no distante como otros artistas.

Esto se nota especialmente en los conciertos, cuando establece un contacto directo con el público. En los conciertos en Medellín (también lo hizo en Estados Unidos) se bajó de la tarima para cantar con el público, tomarse fotos de cerca y recibir regalos. En un momento, se detuvo a leer varios de los carteles que los aficionados llevaron al estadio, y finalmente brindó con el público, en lo que llamó la “noche más chimba, más bonita del año”.