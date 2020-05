Queen, Bieber y Ariana Grande lanzan música para recaudar fondos

La música continúa siendo un mecanismo para procesar la cuarentena y afrontar las dificultades que ha traído la pandemia consigo.

Queen decidió hacer una nueva versión de su clásico We Are The Champions, pero ahora interpretada en la voz del cantante estadounidense Adam Lambert y con guitarra y batería grabadas por Brian May y Roger Taylor desde sus casas en Los Ángeles, Londres y Cornwall.

La nueva entrega fue sometida a una leve transformación en su nombre: You Are The Champions. El tema está dedicado a todos los médicos y personas dedicadas al servicio de la salud alrededor del mundo. Todas las ganancias que sume la canción irán destinadas al Covid-19 Solidarity Response Fund de la Organización Mundial de la Salud.

Ariana Grande y Justin Bieber también decidieron crear una canción para recaudar fondos para los hijos de trabajadores de la primera linea en la lucha contra la epidemia de coronavirus.

Los artistas, de 26 años, lanzaron Stuck With U, este viernes 8 de mayo, una dulce oda al confinamiento junto a seres queridos.

La voz de Grande apareció en el remix de 2015 de What do yo mean? de Bieber, pero Stuck with U es su primer sencillo como dúo.

En un video musical “filmado desde casa”, una norma en tiempos de pandemia, se muestra a Grande acucurrada en al cama con su perro y dando vueltas con un hombre misterioso hacia el fin de la canción. A Bieber se lo ve abrazándose con su esposa Hailey Baldwin.

El acaramelado video también mezcla fragmentos enviados por fanáticos y celebridades, incluyendo a Kylie y Kendall Jenner, la estrella de la NBA Stephen Curry y su esposa Ayesha y Gwyneth Paltrow bailando con su marido en bata de baño.