Juanes estrena la canción ‘Veneno’ con su hijo Dante como protagonista

Uno de los grandes atractivos de Veneno es el debut actoral en el video de Dante, el hijo menor de Juanes, que tiene la vena musical de su padre.

“Con la frase ‘Tu veneno ya no me hace mal’, lo que transmito es un mensaje de crecimiento mental, tan profundo, que lleva a una fortaleza que hace que el ‘veneno’ de esa traición ya no pueda hacernos daño. Este lanzamiento es extremadamente especial para mí, pues pude trabajar con mi hijo Dante en el video, quien hizo un trabajo maravilloso al representar al niño interior en nosotros, que lucha y finalmente supera al ‘gigante’ del dolor que ha dejado esa traición”, expresó el músico antioqueño.

En 2021, con su álbum tributo Origen ganó el premio a Mejor Álbum de Pop/Rock en los Grammy Latinos.

Con Vida cotidiana el músico regresa con un álbum original, el último había sido en 2019.