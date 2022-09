Discípulo de Jorge Luis Borges y de Constantino Cavafis, la poesía fue la línea transversal de la escritura de su escritura. No solo la escribió, también diseccionó la de sus coterráneos en ensayos que en más de una ocasión produjeron escándalo en el poetariado nacional.

En 1974 publicó su primer poemario Consejos para sobrevivir . Esas páginas ya destilan la cruda lucidez del escritor desencantado con la lira. El poema Poética cuestiona de raíz un oficio en el que Cobo Borda reincidió con más de once títulos: “¿Cómo escribir ahora poesía,/por qué no callarnos definitivamente/y dedicarnos a cosas mucho más útiles?/(...) ¿Se aclara algo con semejante ovillo?/Nadie la necesita:/residuo de viejas glorias,/¿a quién acompaña, qué heridas cura?”.

C on la muerte de Juan Gustavo Cobo Borda (Bogotá 1948-2022) se cierra una de las trayectorias intelectuales más importantes de la segunda mitad del siglo XX colombiano. Hijo de un republicano español y de una prima hermana de Jorge y Eduardo Zalamea Borda, encarnó en la plenitud del sentido la palabra polígrafo: escribió poemas, ensayos, crítica literaria. Además, fue librero, fundador y director de revistas, curador de antologías, funcionario del sector cultural —subdirector de la Biblioteca Nacional, subdirector cultural del Ministerio de Relaciones Internacionales, consejero de la Presidencia de la República—.

En La tradición de la pobreza sostuvo, por ejemplo, que la lírica colombiana resulta poco importante en el universo de la lengua española. Reafirmó la idea en H istoria portátil de la poesía colombiana : “La poesía colombiana, más allá de las fronteras patrias, no parece contar en el ancho mundo de la lengua española, en ningún sentido”. Afirmaciones de este tipo resultaron chocantes, duras de tragar para un pueblo acostumbrado a ceñir la frente de los poetas con diademas de laurel y de levantarles pedestales y estatuas.

Cobo Borda, además, fue uno de los más entusiastas comentadores de las obras de Gabriel García Márquez —El arte de leer a García Márquez, Para llegar a García Márquez—y de Álvaro Mutis —Para leer a Álvaro Mutis—.

La afición por las letras de los dos novelistas colombianos con mayor cantidad de premios extranjeros y de prestigio más alto llevó a Juan Gustavo a publicar un ensayo que propone una lectura en paralelo del universo de Macondo y del de Maqroll el Gaviero. La obra lleva por título Lecturas convergentes y en la portada reproduce el rostro de los autores, ambos sosteniendo el rostro con la mano.

Precisamente fue Álvaro Mutis—fallecido en Ciudad de México en 2013— quien mejor perfiló al hoy desaparecido poeta. El destino de ambos se cruzó cuando el autor de La mansión de Araucaima visitó en Bogotá la librería Buchholz, en la Jiménez, sitio en el que entre arrumes de libros Juan Gustavo aprendió el oficio de librero y contrajo el virus de la poesía. “Lo primero que hice fue preguntar por el autor de El baile de los Libertadores y de Así es Colombia, y me encontré con el sonriente y corpulento bachiller de la Librería Buchholz. Nunca me he perdonado la torpeza de una distracción tan necia. Había perdido casi un año el placer de hablar de esas cosas que solo con Cobo Borda, desaparecido Hernando Téllez, adquieren todo su sentido, toda la agudeza”, escribió en una reseña a la obra de Cobo Borda.