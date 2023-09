¿Volverá a la televisión?

Últimamente me he dedicado al teatro. Creo que llega el momento en que uno va cumpliendo ciclos y son más de 30 años dedicados a la televisión. Ya es bueno seguir por otros caminos.

Del teatro me seduce el en vivo, lo inesperado, la magia de lo que no puedes controlar y no sabes lo que puede suceder. En la televisión todo es muy premeditado, todo se edita y se repite, pero en el teatro no hay margen de error, lo cual es maravilloso.

Si fuera su decisión, ¿qué telenovelas en las que usted ha hecho la música, llevaría al teatro musical?

Sin duda alguna sería un sueño poder llevar al teatro ‘Café con aroma de mujer’, pero también sería interesante traer a ‘Joe Arroyo’. Creo que esta experiencia con ‘La Hija del Mariachi’ abrirá muchas posibilidades para el futuro.Sus creaciones le han dado la vuelta al mundo, y varias veces, pues ha sido la creadora de la música de una gran cantidad de series y telenovelas colombianas en las que la música ha tenido un gran protagonismo, o al menos ha sido un actor de reparto, pero estelar.