“Eso responde a una cierta distorsión con la que yo he lidiado con respecto a mi identidad, en términos raciales y sexuales. Es algo con lo que he convivido desde el malestar, es un lugar confuso, una zona gris con la que me he tenido que reconciliar de alguna forma y siento que estas obras en particular lo que estoy haciendo ahora han sido formas de reconciliarme con eso y de entenderme dentro de toda esa multiplicidad”, dice Johan.

Y esa multiplicidad que ha querido asimilar y asumir, le ha permitido a Johan encontrar la belleza donde parece invisible, la fuerza donde se juzga violencia, y la vida donde solo se cuentan cifras y se ven prejuicios. Más allá de las palmeras, las pandillas, el internet y los videojuegos, Johan Samboní retrata el oriente de Cali como sólo él es capaz verlo. Su obra presenta otras realidades, es una apertura a ese mundo que habita.