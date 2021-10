Balvin, que acumula 31 nominaciones y 5 premios en estos galardones, desde que en 2014 recibió sus primeras postulaciones, escribió el miércoles en Twitter: “Los Grammy no nos valoran, pero nos necesitan”. Posteriormente anotó: “Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto”.

¿Tienen razón?

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos (Grammy) para la edición de los premios latinos 2021 nominó artistas y canciones en 53 categorías diferentes a más de 300 artistas.

Entre esas divisiones hay cinco dedicadas al llamado género urbano: Mejor interpretación urbana, Mejor interpretación de reguetón, Mejor álbum de música urbana, Mejor canción urbana y Mejor interpretación rap/hip hop. En total, en esos apartes son 25 los músicos de ese género que aspiran al codiciado gramófono de la Academia.

De otros géneros como el pop se resaltan 4 categorías, mientras que la música tropical tiene 6 y la regional mexicana 5.

Este año, por ejemplo, no apareció la categoría de Mejor canción vallenata, que históricamente ha estado en los Grammy y en la que, obviamente, los colombianos son los postulados y los ganadores.

Pese a tener sus propias categorías en los premios, la queja de Balvin y colegas como Justin Quiles es que en las principales, en las que se destacan a Mejor canción, álbum y grabación del año, no aparecen tantos cantantes urbanos.

En estas, solo resaltan los nombres de Bad Bunny, con El último tour del mundo, como Álbum del año, y Camilo, con Vida de rico, como Grabación del año.

Como Mejor canción del año sí aparecen títulos como Agua, del mismo Balvin, Hawái, de Maluma; Patria y vida, de Descemer Bueno, y Vida de rico, de Camilo.

Sobre si el género urbano es suficientemente valorado o no, Alejandro Villalobos, director nacional de La Mega y La FM, dice que no, “pues no los meten en las categorías principales, sino en las de urbano y reguetón, y eso es lo que molesta”. Señala que cree que a Balvin no le salió bien su reclamo, por el debate generado.