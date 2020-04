Aterciopelados, J Balvin y Mr. Bleat estrenan videos musicales

En medio de una situación compleja para la industria cultural, los impulsos creativos siguen y la música no para. Artistas como la colombiana Ela Minus, quien acaba de firmar con el célebre sello Domino Records, estrenaron música.

La bogotana Gabriela Jimeno estrenó they told us it was hard, but they were wrong, su primer sencillo con esa casa de la música electrónica. En el rap, Ríal Guawankó y N. Hardem publicaron Merca, mientras en un lado más alternativo está Salomón Beda quien presentó Pa’lante, un esfuerzo conjunto y solidario en el que colaboró con Santiago Cruz, Simón Grossmann, Alejandro y María Laura, Lorena Blume y otros más.

Otros nacionales como Aterciopelados, Mr. Bleat y J Balvin soltaron nuevos videoclips. Aquí un breve recorrido por algunos de ellos para verlos durante la semana.

Aterciopelados - Los 90

La agrupación de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago presenta su nuevo sencillo, un recorrido por esa época de despegue para la banda y en la que surgieron producciones destacadas del grupo como El Dorado. Aterciopelados se da una vuelta sonora por la Bogotá de esa década, con lo bueno y lo malo, en un video musical que lleva una que otra referencia escondida.

El videoclip fue dirigido por Salomón Simhon e incluye escenas de la serie Ruido Capital, producida en Colombia por Movistar.

J Balvin y Sky - Verde

Tal como lo ha hecho con cada tema de su nuevo álbum colores, ahora J Balvin estrenó el video de Verde. En esta oportunidad, Balvin es encantado por un duende irlandés, quien lo encoge al mejor estilo de la película Querida Encogí a los Niños. El artista paisa baila el tema urbano, que comparte con Sky, perdido entre la manga, escapando de pisadas gigantes y huyendo de animales que lo quieren atrapar. En la dirección estuvo a cargo de Colin Tilley.