El Festival Gabo vuelve a ser virtual, es la segunda vez en sus nueve años de historia que se hace en este formato debido a la pandemia. Serán seis días alrededor de las buenas historias, esas que permiten comprender a la sociedad y a la vez son herramientas para debatir y proponer soluciones a diversos temas como la libertad de expresión, el cambio climático, las nuevas narrativas sobre drogas, el periodismo local, la ciencia y la salud, la desigualdad, entre otros.

“Lo hacemos virtual por pura prevención, un festival hay que organizarlo con muchos meses de anticipación y aunque han habido más aperturas, a principio de año no habían las condiciones para tener un pronóstico claro y era necesario tomar una determinación, esperamos que sea la última edición virtual, ya estamos aburridos de no vernos, de no poder celebrar”, dijo Jaime Abello Banfi, director de la Fundación Gabo.

Formación e inspiración

El Festival estará dividido en cuatro tipos de eventos: charlas (12), talleres (cuatro, hubo proceso selección), clases magistrales (15) y la ceremonia del Premio Gabo que será el 18 de noviembre a las 6:00 p.m. Todas las actividades (menos los talleres) serán transmitidos a través de YouTube y las cuentas oficiales en Facebook de la Fundación Gabo y el Festival Gabo. Estarán 70 invitados internacionales.

En el inicio de la agenda académica (hoy) se destacan dos clases magistrales: a las 9:00 a.m. con Pedro X. Molina, caricaturista nicaragüense y ganador del Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo 2021, quien dictará la clase Caricaturas que incomodan.