Cuando termino la entrevista, el Cole -Gustavo Llanos- me mira con decepción y dice: “Oye, no me preguntaste nada de Cristo”. Entonces, antes de que se detenga la grabación, le pregunto por su religiosidad. “El Cole es embajador de la Selección Colombia, del civismo y del catolicismo”, dice mientras mira la cámara y mueve las alas de su vestuario. Detrás de nosotros está el periodista Iván Gallo, el autor del libro El Cole, viajes, desdichas y glorias del hincha más famoso del mundo. Al final el Cole hace que todos repitamos el estribillo: “Dale, Cole, dale”. Se sienta en Occidental del Atanasio Girardot y, con la ayuda de su hijo, se quita el disfraz del cóndor, el que lo ha convertido en el hincha más vistoso de la Selección Colombia de Fútbol.